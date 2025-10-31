Cristina Bucsa, ya en semifinales de Hong Kong

Cristina Bucsa ya está en las semifinales del Open de Hong Kong. Lo ha conseguido sin necesidad siquiera de salir a la pista del Victoria ... Park Tennis Centre, después de que su rival, la suiza Belinda Blencic, haya tenido que abandonar por lesión sin llegar siquiera a iniciar el partido. Busca progresa así hacia la oportunidad de ganar su segundo torneo individual del circuito WTA 250 (sí lo ha hecho en dobles e, individualmente, en un WTA 125 y en los circuitos satélite y de formación).

La suiza, número once del mundo, era la primera cabeza de serie del torneo. Una lesión en el muslo derecho, le ha llevado finalmente a abandonar tras arrastrar molestias durante varios días, como comentó la propia jugadora, «decepcionada» con la oportunidad perdida sobre la pista dura de Hong Kong.

La de Hong Kong es la primera semifinal de un WTA 250 que alcanza la torrelaveguense. Ya lo había logrado en un 125, pero nunca en esta categoría superior, siempre hablando del cuadro individual. Ahora estáademás en condiciones de luchar por su primera victoria en esta categoría y engrosar un palmarés en el que ya figura el Open de Limoges, en el que se impuso en 2023 tras derrotar en la final a Elsa Jacquemot por 2-6, 6-1, 6-2.

Pero antes tendrá otra difícil rival en Maya Joint, a la que se medirá este sábado a las 7.00 horas (en horario español). La australiana es la número 32 del mundo (Busca ocupa la plaza) y es la quinta cabeza de serie del torneo y nunca se ha enfrentado a la cántabra en el circuito individual. Sí lo hizo una vez en dobles, en concreto en el pasado mes de agosto, cuando Bucsa y su ya compañera habitual en los dobles, Shuko Aoyama) derrotaron a Joint y Caty McNally en la segunda ronda del Omnium Banque Nationale de Montreal 2025 (6-2, 4-6, 10-6).

La clasificación para semifinales le da a la cántabra 98 nuevos puntos WTA en un torneo en el que solo defendía 30, los correspondientes a la segunda ronda que alcanzó el año pasado. Así, ocurra lo que ocurra este viernes se habrá asegurado llegar a los 1.033 puntos, progresando en el ranking mundial y consolidándose como la tercera raqueta española tras Paula Badosa y Jessica Bouzas.