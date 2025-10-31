El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cristina Bucsa. Efe
Tenis

Cristina Bucsa, ya en semifinales de Hong Kong

La torrelaveguense no ha tenido que salir siquiera a la pista por la lesión de Belinda Blencic

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:33

Cristina Bucsa ya está en las semifinales del Open de Hong Kong. Lo ha conseguido sin necesidad siquiera de salir a la pista del Victoria ... Park Tennis Centre, después de que su rival, la suiza Belinda Blencic, haya tenido que abandonar por lesión sin llegar siquiera a iniciar el partido. Busca progresa así hacia la oportunidad de ganar su segundo torneo individual del circuito WTA 250 (sí lo ha hecho en dobles e, individualmente, en un WTA 125 y en los circuitos satélite y de formación).

