Bucsa y Melichar sufren, pero pasan a tercera ronda

Ya pasaban de la una de la madrugada en España cuando Cristina Bucsa y Nicole Melichar abandonaban victoriosas la pista 10 de Flushing Meadows. Lo ... hacían tras disputar un ajustado e irregular partido en el que partían como favoritas, pero en el que se vieron a remolque y, tras una buena reacción en el segundo set, sufrieron para ganar en la muerte súbita (10-6). Sin embargo, ya están en los octavos de final del US Open.

Al final Bucsa y Melichar cumplieron su objetivo para derrotar a la japonesa Ena Shibahara y la polaca Magda Linette (5-7, 6-2, 7-6) y a lo largo de este domingo conocerán quiénes son sus rivales en los octavos de final.

En la primera ronda Bucsa y su compañera ya cedieron también un set para deshacerse de Ashlyn Krueger y Su-WeiHsieh, a las que eliminaron por 3-6, 7-5, 7-6.