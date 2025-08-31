El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Bucsa, en de madrugada en Flushing Meadows. Efe
Tenis | US Open

Bucsa y Melichar sufren, pero pasan a tercera ronda

La pareja, 13ª cabeza de serie tras ganar el Abierto de Monetrrey, elimina en tres sets a Shibahara y Linette

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:36

Ya pasaban de la una de la madrugada en España cuando Cristina Bucsa y Nicole Melichar abandonaban victoriosas la pista 10 de Flushing Meadows. Lo ... hacían tras disputar un ajustado e irregular partido en el que partían como favoritas, pero en el que se vieron a remolque y, tras una buena reacción en el segundo set, sufrieron para ganar en la muerte súbita (10-6). Sin embargo, ya están en los octavos de final del US Open.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2

    Un oso se cruza con un coche en Cabezón de Liébana y responde con un zarpazo
  3. 3 «Estoy muy feliz por Villalibre, porque vuelva a disfrutar, porque se sienta importante»
  4. 4

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  5. 5

    El cierre de Zara Home de Valle Real dará paso a una firma de regalos y un herbolario
  6. 6 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  7. 7

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  8. 8

    El tratamiento del picudo «no garantiza que las palmeras de Renedo sobrevivan»
  9. 9

    En Molledo y por el desfiladero hasta Potes
  10. 10

    Quince rutas y más de la mitad del tráfico del Seve, en riesgo por los recortes de Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bucsa y Melichar sufren, pero pasan a tercera ronda

Bucsa y Melichar sufren, pero pasan a tercera ronda