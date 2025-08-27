El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cristina Bucsa, durante un partido en Wimbledon. AFP
Tenis

Cristina Bucsa avanza en el Us Open

La cántabra, única española en la prueba, pasa por primera vez a la tercera ronda del torneo después de imponerse a la filipina Alexandra Eala

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:07

La cántabra Cristina Bucsa continúa soñando en Nueva York después de imponerse en la tercera ronda del US Open a la filipina Alexandra Eala por 6-4, 6-3 en algo más de hora y media de partido. La torrelaveguense, que llevaba dos años sin pasar de la primera ronda, en esta ocasión ha conseguido meterse en la tercera en modalidad individual, y además como única superviviente española en el último Grand Slam de la temporada después de la eliminación Jessica Bouzas y Nuria Párrizas, que cayeron en su debut.

El partido era de todo menos sencillo para la cántabra, ya que Eala es pupila de la Rafa Nadal Academy y a sus 20 años ya ha firmado semifinales en el WTA 1000 de Miami. Bucsa trabajó como una hormiguita, supo esperar su momento, el noveno juego del primer set, para dar el primer estacazo al partido, y hacerse con la primera manga por 6-4. El segundo set se lo anotó también por un tanteo de 6-3, contrarrestando perfectamente los potentes, pero descontrolados tiros de su rival.

Bucsa tiene una bala más en la recámara. Y es que compite en dobles con la norteamericana Nicole Melichar-Martínez, la pareja con la que hace unos días ganó el Abierto de Monterrey. La dupla se medirá al dúo formado por la taiwanesa Su-Wei Hsieh y la estadounidense Ashlyn Krueger

