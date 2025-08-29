Directo | Darderi - Alcaraz
15 - 30
Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Luciano Darderi
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Luciano Darderi y consigue el punto
15 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Este será el primer duelo en partido oficial entre estos dos jugadores que acaban de saltar a la imponente pista Arthur Ashe para realizar los ejercicios de calentamiento.
El italiano de origen argentino ha eclosionado este año consiguiendo tres títulos ATP, tras imponerse en los torneos de Umag, Bastad y Marrakech. Y solo Carlos Alcaraz (6) ha conseguido más títulos que él a lo largo de la temporada.
Por su parte, Luciano Darderi ocupa actualmente el 34º puesto del ranking ATP y afronta su segunda participación en el Open USA tras caer en primera ronda el año pasado.
Carlos Alcaraz ha alcanzado la final en los siete últimos torneos que ha disputado y no falla desde que cayera a manos de Jack Draper en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.
El murciano atesora este año victorias en Roland Garros, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinatti, además de los torneos de Rotterdam y Queen´s. Disputó, a su vez, las finales en Wimbledon y el Conde de Godó de Barcelona.
Alcaraz espera cerrar el año a buen nivel tras una temporada de ensueño en la que ya ha conseguido seis títulos, igualando la mejor cifra en cuanto a campeonatos de su trayectoria (también seis en 2023).
El jugador de El Palmar aspira a recuperar también el número 1 de la ATP a la conclusión de este torneo, aunque para ello tendría que hacerse con el título y, de no conseguirlo, dependería del resultado que consiga Jannik Sinner, el jugador que comanda ahora mismo el ranking.
Carlitos Alcaraz busca conseguir la que sería su segunda corona en Nueva York después de haber conquistado el título en 2022 y alcanzar las semifinales en 2023.
El tenista español busca su pase a los octavos de final de este último Grand Slam de la temporada por cuarta vez en su trayectoria, la primera desde 2023.
Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión del partido de tercera ronda del US Open entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi. ¿Preparados? Comenzamos…
