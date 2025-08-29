El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Luciano Darderi

15

Carlos Alcaraz

30
US Open

Directo | Darderi - Alcaraz

Icono15 - 30

Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Luciano Darderi

Icono15 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Luciano Darderi y consigue el punto

Icono15 - 0

El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono

Este será el primer duelo en partido oficial entre estos dos jugadores que acaban de saltar a la imponente pista Arthur Ashe para realizar los ejercicios de calentamiento.

Icono

El italiano de origen argentino ha eclosionado este año consiguiendo tres títulos ATP, tras imponerse en los torneos de Umag, Bastad y Marrakech. Y solo Carlos Alcaraz (6) ha conseguido más títulos que él a lo largo de la temporada.

Icono

Por su parte, Luciano Darderi ocupa actualmente el 34º puesto del ranking ATP y afronta su segunda participación en el Open USA tras caer en primera ronda el año pasado.

Icono

Carlos Alcaraz ha alcanzado la final en los siete últimos torneos que ha disputado y no falla desde que cayera a manos de Jack Draper en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.

Icono

El murciano atesora este año victorias en Roland Garros, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinatti, además de los torneos de Rotterdam y Queen´s. Disputó, a su vez, las finales en Wimbledon y el Conde de Godó de Barcelona.

Icono

Alcaraz espera cerrar el año a buen nivel tras una temporada de ensueño en la que ya ha conseguido seis títulos, igualando la mejor cifra en cuanto a campeonatos de su trayectoria (también seis en 2023).

Icono

El jugador de El Palmar aspira a recuperar también el número 1 de la ATP a la conclusión de este torneo, aunque para ello tendría que hacerse con el título y, de no conseguirlo, dependería del resultado que consiga Jannik Sinner, el jugador que comanda ahora mismo el ranking.

Icono

Carlitos Alcaraz busca conseguir la que sería su segunda corona en Nueva York después de haber conquistado el título en 2022 y alcanzar las semifinales en 2023.

Icono

El tenista español busca su pase a los octavos de final de este último Grand Slam de la temporada por cuarta vez en su trayectoria, la primera desde 2023.

Icono

Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión del partido de tercera ronda del US Open entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi. ¿Preparados? Comenzamos…

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  2. 2

    Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
  3. 3

    Fallece Rosa Portilla, directora de Enfermería del Hospital de Laredo y «una compañera enormemente querida»
  4. 4 Díaz Ayuso, de Madrid a Ruiloba para entregar un premio a Alfonso Ussía
  5. 5

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  6. 6

    Susto en el rompeolas de San Vicente
  7. 7

    Cantabria disfrutará de la última luna roja del año
  8. 8

    Detenidos dos colombianos circulando por la A-67 con 80 kilos de speed
  9. 9

    Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing
  10. 10

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Directo | Darderi - Alcaraz

Directo | Darderi - Alcaraz