Botín y Trittel continúan cuartos en el Mundial de 49er

Tres regatas más en Cagliari y la vida sigue igual para Diego Botín y Florian Trittel.En una jornada con enormes vuelcos en la que ... cambió el liderato, una de las parejas polacas se vino abajo tras haberse aupado al segundo puesto y Nueva Zelanda abrió la competición con decepcionante 22º puesto, el ESP 74 regresó a puerto como se había echado al agua por la mañana: cuarto a seis puntos del líder. La diferencia, que los que mandan no son ya los polacos Staniul y Sztorch, que pese a su victoria parcial en la segunda regata perdieron comba y son ahora segundos. Botín y Trittel se les han colocado a un solo punto y en el ecuador de la competición los nuevos líderes son los australianos Ferguson y Hildebrand, otra de las tripulaciones favoritas para el título.

No empezó bien el día para el cántabro y el catalán, que en la primera regata puntuable firmaron un 14º puesto que se ha convertido ya en su descarte, pero en las dos siguientes mangas iban a enderezar el rumbo. La segunda del día (y octava de la competición) fueron terceros y cerraron el jueves con un segundo puesto, solo superados por los británicos Grummettt y Hawes, que confirma su recuperación. Porque el barco español continúa cuarto, sí, y a seis puntos del líder, también, pero a solo uno del segundo y tercer clasificado y ya con cinco de renta sobre el quinto puesto cuando se ha alcanzado el ecuador de la competición: nueve regatas de las 17 previstas, la última de ellas esa medal race que puntúa doble.

Este viernes se disputan tres nuevas mangas que consolidarán más los puestos en la clasificación y, de paso, marcarán una buena referencia de cara a una jornada del sábado en la que se establecerá el corte.