El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El barco español de Diego Botín y Florian Trittel, en plena maniobra. Energy Siling
Vela

Botín y Trittel continúan cuartos en el Mundial de 49er

El cántabro y el catalán terminan la jornada con un segundo puesto parcial

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:40

Comenta

Tres regatas más en Cagliari y la vida sigue igual para Diego Botín y Florian Trittel.En una jornada con enormes vuelcos en la que ... cambió el liderato, una de las parejas polacas se vino abajo tras haberse aupado al segundo puesto y Nueva Zelanda abrió la competición con decepcionante 22º puesto, el ESP 74 regresó a puerto como se había echado al agua por la mañana: cuarto a seis puntos del líder. La diferencia, que los que mandan no son ya los polacos Staniul y Sztorch, que pese a su victoria parcial en la segunda regata perdieron comba y son ahora segundos. Botín y Trittel se les han colocado a un solo punto y en el ecuador de la competición los nuevos líderes son los australianos Ferguson y Hildebrand, otra de las tripulaciones favoritas para el título.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  3. 3

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  4. 4 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia
  5. 5

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  6. 6

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  7. 7

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  8. 8

    Condenan a la exinterventora de Noja a devolver 725.404 euros desviados de fondos públicos
  9. 9 Un accidente múltiple en Gornazo ha ocasionado retenciones kilométricas en la A-67 hacia Santander
  10. 10

    La polémica por el concurso de Molleda en Cartes abre desavenencias en el PSOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Botín y Trittel continúan cuartos en el Mundial de 49er

Botín y Trittel continúan cuartos en el Mundial de 49er