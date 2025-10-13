El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diego Botín (izquierda) y Florian Trittel celebran, con la bandera de España, en su barco el título mundial de la clase 49er. SAILING ENERGY

Botín y Trittel son los mejores del mundo

El cántabro y el catalán consiguen en Cagliari el título mundial de la clase 49er para redondear un palmarés de leyenda

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El viaje, o la singladura que dirían las gentes de la mar, empezó en 2022. Diego Botín y Florian Trittel comenzaban a competir como ... equipo de 49er. Junto al gallego Iago López, el cántabro ya había conseguido hasta entonces títulos europeos, medallas en Mundiales y se había quedado en esa amarga cuarta plaza del podio en los Juegos de Tokio de 2021. Pero Diego quería más. Mucho más. Y en el Europeo de ese 2022, en su primera temporada como equipo, llegó la primera pieza de lo que se suele llamar la triple corona. Diego y Florian, campeones de Europa en aguas de Aarhus, en Dinamarca. La cosa no pintaba mal. Y a eso le siguió una plata en el Mundial de Halifax (Canadá) también en 2022, el bronce en el Mundial de Clases Olímpicas de La Haya (Países Bajos) en 2023... Y el gran logro. Los Juegos Olímpicos de París 2024. En aguas de Marsella, Diego y Florian entraban en la historia del deporte y conseguían el título que les acompañará toda su vida. La segunda pieza de la corona. La más importante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  4. 4

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  5. 5

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  6. 6

    El racinguismo toma Gijón
  7. 7

    Los puntos negros de las inundaciones en Santander
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9 El Mercado de los Granjeros vuelve a Maliaño los días 18 y 19 de octubre
  10. 10

    La despedida de una saga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Botín y Trittel son los mejores del mundo

Botín y Trittel son los mejores del mundo