El ESP 74 de Botín y Trittel. Energy Sailing
Vela | Mundial de 49er

Diego Botín ya acaricia el título mundial tras una gran jornada

El cántabro y Florian Trittel ganan dos de las tres regatas de la jornaday se colocan como cómodos líderes a falta solo de dos jornadas: la del corte del sábado y la medal race del domingo

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:21

Diego Botín está precisamente donde quería. Ya lo avisaba su tripulante, Florian Trittel, en los días previos en Cagliari: el objetivo de las primeras regatas ... era no perder comba; no hacer un descarte muy grosero. Estar con los mejores en los dos días –tres a lo sumo– en que se iba a poner verdaderamente en juego el titulo. Tras un gran comienzo y un par de jornadas en las que los roles de vientos les han jugado alguna mala pasada, hasta que consiguieron leerlos correctamente, pero sin abandonar nunca las cuatro primeras posiciones, los vigentes campeones olímpicos llegan al fin de semana como líderes del Mundial de 49er. Un éxito fraguado sobre todo en la manga inaugural, celebrada en unas condiciones muy complejas que la española fue una de las pocas tripulaciones entre las favoritas que supo leer bien.

