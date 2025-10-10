Diego Botín ya acaricia el título mundial tras una gran jornada

Diego Botín está precisamente donde quería. Ya lo avisaba su tripulante, Florian Trittel, en los días previos en Cagliari: el objetivo de las primeras regatas ... era no perder comba; no hacer un descarte muy grosero. Estar con los mejores en los dos días –tres a lo sumo– en que se iba a poner verdaderamente en juego el titulo. Tras un gran comienzo y un par de jornadas en las que los roles de vientos les han jugado alguna mala pasada, hasta que consiguieron leerlos correctamente, pero sin abandonar nunca las cuatro primeras posiciones, los vigentes campeones olímpicos llegan al fin de semana como líderes del Mundial de 49er. Un éxito fraguado sobre todo en la manga inaugural, celebrada en unas condiciones muy complejas que la española fue una de las pocas tripulaciones entre las favoritas que supo leer bien.

Cuando este sábado la flota se eche al agua para establecer el corte, lo hará con el ESP 74 en cabeza, después de una espectacular jornada en la que el cántabro y el catalán ganaron dos de las tres regatas (la primera y la última) e intercalaron un quinto puesto que les devuelve el liderato que ya saborearon el martes con nada menos que 23 puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, los neerlandeses Bart Labriex van Aanholt y Floris van de Werken.

Una renta que es todo un abismo pero que no permite ninguna confianza. Aunque Botín y Trittel son ya los principales, abrumadores e indiscutibles candidatos a un título que ya acarician, quedan aún cinco regatas por disputarse: las del corte de este sábado y la medal race del domingo y nada pueden dar por hecho. Ya vivió una sensación similar el santanderino hace cuatro años, cuando tenía el podio de Tokio casi en el bolsillo (muchísimo más caro estaba el oro) y se quedó en el cuarto puesto por una mala elección de rumbo en la regata definitiva; esa que puntúa doble y que propicia vuelcos.

Aun así, la cómoda renta y el desempeño demostrado por la pareja española, con un abrumador dominio durante toda casi toda la jornada y sabiendo gestionar también su puesto en la segunda manga del día, les acerca cada vez más a la doble corona.

Tienen además un buen descarte (14º), mejor que el de casi todos sus perseguidores, con lo que, al contrario de lo que les sucedió el miércoles, ha ganado margen de error en aguas italianas. Todo por que al excedente rendimiento de la pareja española se unieron los malos resultados de sus principales rivales, comenzando por los australianos Ferguson y Hildebrand. Eran otros de los candidatos al título y tras colocarse líderes el jueves parecían en condiciones de aceptar el mano a mano con el EPS 74, pero en una nefasta jornada firmaron un 24ª (su nuevo descarte), un 19º y un 22º que les lastra hasta la octava posición y les deja de facto y salvo cataclismos (serían necesarios varios) incluso fuera de la lucha por el podio.

En una gran jornada para los 49ers españoles, Conrad Konitzer y Antonio Torrado aprovecharon para seguir progresando en la general y terminaron la cuarta jornada ya en la quinta posición, a solo cuatro puntos del bronce y ocho de la medalla de plata, con lo que de pronto surge la posibilidad de que la delegación española haga doblete mañana domingo en el podio. Están, eso sí, como todo el resto de la flota, muy lejos de las evoluciones de los líderes, que solo deben –y nada menos– gestionar su renta para asegurarse el campeonato.

Barceló y Cantero, terceras

En la categoría femenina (49er FX), Paula Barceló y María Cantero son ahora terceras con 62 puntos, ya prácticamente sin opciones de alcanzar la medalla de oro (Suecia tiene 47 puntos y Canadá, 52), pero aún en puesto de podio tras un irregular viernes.