Diego Botín y Florian Trittel, campeones del mundo de 49er

Marco G. Vidart Santander Domingo, 12 de octubre 2025, 13:55 | Actualizado 14:46h. Comenta Compartir

Por fin llegó el gran título que faltaba en el palmarés. El cántabro Diego Botín y el catalán Florian Trittel ya son campeones del mundo de la clase 49er. Un título logrado en las aguas italianas de Cagliari al imponerse con solvencia en la regata entre los cuatro mejores barcos. Así, Diego y Florian ya tienen la triple corona en la clase. Son campeones de Europa, del mundo y campeones olímpicos.

Cagliari estrenaba un nuevo formato de último día para decidir al campeón. En lugar de la clásica medal race entre los diez mejores barcos y que puntuaba doble, esta vez había una vuelta de tuerca. A semejanza de esa SailGP que está cautivando al mundo de la vela. Así, en primer lugar había una regata entre los 20 mejores barcos, cuyo resultado no era descartable. Y luego, los cuatro mejores se lo jugaban todo a una carta. Quien ganase esa última regata, campeón.

Diego y 'Flo' tenían una tranquilidad respecto a sus rivales. Ellos, junto a los neerlandeses Bart Lambriex y Floris Van de Werken, estaban clasificados matemáticamente para esa última regata a cuatro, dada la diferencia de puntos con sus rivales. Es más, los españoles tenían el bronce amarrado, pasase lo que pasase. Así, tras una primera salida que hubo que repetir en unas aguas algo movidas y con bastante viento, Botín y Trittel no se dejaron ver mucho por las posiciones de cabeza. Sí la otra tripulación española, la formada por el balear Conrad Konitzer y el alicantino Antonio Torrado. Por momentos, estaban en la cuarta plaza que daba acceso a la gran final. Pero el mano que sostenían por ella con los daneses Rask y Precht se resolvió en favor de los nórdicos, que al final ganaban la regata, aunque eso no les servía para entrar en la final.

Botín y Trittel entraban undécimos y finalizaban con siete puntos de ventaja sobre Lambriex y Van de Werken antes de la regata final. Los daneses Warrer y Lehm y los británicos Grummet y Hawes completaban el cuarteto que se jugaría el título. Konitzer y Torrado, con 118 puntos, se quedaron a siete de entrar.

Los comentaristas que narraban en directo las regatas se preguntaban si la experiencia de Diego y Florian en SailGP iba a servir en esta regata a cuatro. Y vaya si sirvió. De inicio ya se pusieron en cabeza. Y en esos primeros metros, llegó la gran pifia de los neerlandeses. De nada sirvió que fuesen a por su cuarto título. Esa salida con tan pocos barcos no les fue nada bien y estorbaron al barco danés. Penalización y vuelta sobre sí mismos. Unos menos de los que preocuparse.

Y como sucedió en la medal race -esa fue en el formato clásico- de los Juegos de París 2024, Diego y Florian no miraron atrás. El 'ESP 74' puso agua de por medio para conseguir una victoria de lo más clara y completar así un palmarés de ensueño. El '1' en el Mundial se había resistido en varias ocasiones, hasta que ha llegado en Cagliari para adornar la trayectoria de un dúo que ya es historia de la vela.

En los Mundiales específicos para la clase, Diego Botín y Florian Trittel se había subido al podio en dos ocasiones. En 2024 fueron terceros en Lanzarote y en 20222, se colgaron la plata en Halifax (Canadá). A esas medallas hay que sumar el bronce que lograron en 2023 en la ciudad neerlandesa de La Haya en el Mundial de Clases Olímpicas, el que reúne a todas las que compiten en la vela ligera en unos Juegos. A todas ellas, Diego suma una más, la plata que conquistó en 2020 en la ciudad australiana de Geelong junto al gallego Iago López.

Doblete histórico