El equipo español está obligado a un gran fin de semana si quiere optar al título. Ugo Fonollá/ Sail GP
Vela

España necesita un fin de semana perfecto en Abu Dabi

Los Gallos, liderados por el cántabro Diego Botín, llegan como cuartos a la última cita de SailGP. Necesitan ganar y que alguno de los tres primeros pinche para acceder a la gran final

M. G. V.

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Cuartos. A cuatro puntos de la tercera plaza de la clasificación general. El equipo español de SailGP, Los Gallos, que lidera el cántabro Diego Botín, ... está obligado a un fin de semana perfecto en Abu Dabi si quiere tener opciones de revalidar su título de campeón de 2024. A España solo le vale ganar y que alguno de los tres barcos que comandan la tabla -Gran Bretaña, con 85 puntos; Nueva Zelanda (82) y Australia (80)- no tenga su mejor día. Mañana domingo, solo los tres mejores entrarán en la gran final y se jugarán el título de esta temporada.

