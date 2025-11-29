España necesita un fin de semana perfecto en Abu Dabi

Cuartos. A cuatro puntos de la tercera plaza de la clasificación general. El equipo español de SailGP, Los Gallos, que lidera el cántabro Diego Botín, ... está obligado a un fin de semana perfecto en Abu Dabi si quiere tener opciones de revalidar su título de campeón de 2024. A España solo le vale ganar y que alguno de los tres barcos que comandan la tabla -Gran Bretaña, con 85 puntos; Nueva Zelanda (82) y Australia (80)- no tenga su mejor día. Mañana domingo, solo los tres mejores entrarán en la gran final y se jugarán el título de esta temporada.

Los 76 puntos que tiene España en la general obligan a no guardarse nada. «Ahora lo único que podemos hacer es mirar hacia adelante. Este fin de semana iremos con todo», señala el patrón santanderino. «El campo de regatas y las condiciones también deberían jugar a nuestro favor. En un recorrido pequeño y con poco viento puede pasar cualquier cosa». Esa esperanza de Diego se fundamenta también en el resultado de 2024 en Abu Dabi. Los Gallos fueron segundos y australianos y británicos quedaron acabaron séptimos y octavos, respectivamente. Algo así en esta ocasión metería a España en la final.

Los rivales de los españoles no se fían ni lo más mínimo de la tripulación que comanda el santanderino. Tom Slingsby, el patrón de los australianos, afirma que «España está hecha para este tipo de momentos. Es el peor rival que podríamos tener pisándonos los talones. El año pasado ya nos fastidiaron a Peter -Burling- y a mí en la Gran Final de San Francisco». El patrón neozelandés ha sido duda esta semana para competir en Abu Dabi por una lesión en el dedo índice de su mano derecha, pero finalmente será de la partida.

La competición en Abu Dabi comienza este sábado, a las 11.00 horas, hora española.