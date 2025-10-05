Los Gallos, obligados a remontar

España continúa caminando por alambre mientras la Gran Final de la temporada 2025 del Rolex SailGP Championship se acerca. Los Gallos, dirigidos por el cántabro ... Diego Botín, no pudieron contentar a su afición con un buen resultado en esta primera jornada del Gran Premio World Spain Sail de Andalucía-Cádiz, y tendrán que remontar hoy si quieren estar en la final.

El de ayer fue un día de altibajos. O mejor dicho, de bajos y altos, porque España se estrenó en Cádiz con un duodécimo puesto, todo un varapalo para los fans españoles que abarrotaron las gradas y el Paseo de Santa Bárbara. Por suerte, los de Botín se repusieron enseguida para lograr un fantástico tercer puesto en la segunda manga, después de una buena salida.

La euforia, sin embargo, no duraría demasiado. Los Gallos no estuvieron acertados en el comienzo de la tercera carrera y acabaron en novena posición. Dos puntos que obligaban a los nuestros a terminar el día con un buen resultado.

Y así fue. España fue cuarta en la última carrera de ayer, concluyendo el día con 17 puntos, cinco menos que Nueva Zelanda, que cierra el podio provisional del Gran Premio con 22. En cualquier caso, Los Gallos no fueron los únicos que padecieron estos vaivenes. Y es que, salvo Dinamarca (32 puntos) y Gran Bretaña (31 puntos), que se mostraron intratables a lo largo de la jornada, el resto de los países se las vieron y desearon para domar el viento, las olas y lidiar con el muro de la bahía. Así pues, con los daneses y británicos muy bien posicionados de cara a la final de hoy, la flota se comprime a partir de la tercera plaza.

«Tenemos que ver qué ha fallado en la estrategia e intentar mejorar mañana -por hoy-. Estamos a cinco puntos de la final y todavía queda mucho en juego. Hemos llegado a estar peor al término del primer día en otros eventos, logrando remontar después», dijo Botín.