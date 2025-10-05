El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El barco de Los Gallos, ayer en plena competición. Ricardo Pinto
Vela

Los Gallos, obligados a remontar

El barco capitaneado por el cántabro Diego Botín fue demasiado irregular en la primera jornada en Cádiz y marcha séptimo

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

España continúa caminando por alambre mientras la Gran Final de la temporada 2025 del Rolex SailGP Championship se acerca. Los Gallos, dirigidos por el cántabro ... Diego Botín, no pudieron contentar a su afición con un buen resultado en esta primera jornada del Gran Premio World Spain Sail de Andalucía-Cádiz, y tendrán que remontar hoy si quieren estar en la final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Germán Castellano: «Mis gallinas viven mejor que yo»
  2. 2

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  3. 3

    Las recolocaciones de Bridgestone solo encuentran empleo a 33 de los 157 inscritos al plan en Cantabria
  4. 4

    El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez
  5. 5 Una cadena humana rodea el Hospital Valdecilla para «abrazar a una Gaza masacrada»
  6. 6

    Hallan tres venados decapitados en Campoo-Los Valles
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    Hablando de España con el bisnieto del apache Gerónimo
  9. 9

    Santander sigue el rastro de la luz
  10. 10

    Fallece Araceli Sánchez, «Celi», la abuela barquereña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los Gallos, obligados a remontar

Los Gallos, obligados a remontar