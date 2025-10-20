El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jan Abascal posa en el Real Club Marítimo. Alberto Aja

Jan Abascal: «He dedicado toda mi vida al deporte y tengo que estar satisfecho»

Los Premios Nacionales del Deporte reconocerán la trayectoria del santanderino, una figura clave de la vela española e internacional del último medio siglo

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Ya tiene uno, recompensando cuando se convirtió en el primer campeón olímpico español en la etapa moderna, pero Jan Abascal (Santander, 1952) acaba de recibir ... un segundo Premio Nacional del Deporte, en esta ocasión para reconocer toda su carrera. Cuando lo recoja en Madrid servirá para reconocer medio siglo de dedicación a la vela que le han convertido en una figura de referencia mundial y uno de los grandes responsables, si no el mayor, de los excelentes resultados de la vela olímpica. Director durante veinte años del CEAR de Santander y el equipo olímpico, todo ha cambiado y a mejor. «Yo me tuve que marchar de Santander porque no teníamos nada; porque aquí no podía aprender más. Ahora tenemos el CEAR y grandes campeones como Diego Botín, sin ir más lejos» recuerda al hacer memoria de toda una vida dedicada al deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    La Cuadrona espera su transformación
  4. 4

    El 5% de los trabajadores de Cantabria aglutina el 40% de las bajas por incapacidad temporal
  5. 5

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  6. 6

    Ojos de salmón con queso crema
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10

    «El centro de datos Altamira requeriría la mitad de la energía que produce una nuclear»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Jan Abascal: «He dedicado toda mi vida al deporte y tengo que estar satisfecho»

Jan Abascal: «He dedicado toda mi vida al deporte y tengo que estar satisfecho»