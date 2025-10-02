«Los médicos decían que podía acabar en silla de ruedas», desvela Diego Botín

Cualquiera lo diría, viendo su rendimiento deportivo. Pero Diego Botín estuvo a punto de dejar el deporte. Y no sólo eso; también ver gravemente ... afectada su vida personal. «Tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro -celebrados en 2016- me diagnosticaron una espondiloartritis, una inflamación de la columna vertebral que me impedía dormir por las noches», señala regatista cántabro en un episodio del documental 'Racing on the edge'.

Para los profanos en la materia es complicado hacer un pronóstico de las consecuencias de esa dolencia. Pero a Botín, los expertos se lo sirvieron crudo: «Algunos médicos decían que podía acabar incluso en una silla de ruedas si no se curaba bien». Y es que, tal y como explica la Sociedad Española de Reumatología, que estima que son unos 96.000 los afectados por la enfermedad en España, «la mitad de las personas con espondiloartritis cuenta con un grado de discapacidad reconocido».

«Después de cinco años tomando antiinflamatorios, cambié mi estilo de vida y empecé a hacer meditación», cuenta el cántabro dentro de su proceso de recuperación. El grave contratiempo debió hacerle más fuerte. Desde entonces... Campeón de la cuarta temporada de Rolex SailGP, oro olímpico en los Juegos de París 2024 y Rolex Sailor of the Year a finales del año pasado. Tres galardones a los que se suma el reconocimiento obtenido por Los Gallos en los últimos Foiling Awards 2025. El botiquín se llenó de pastillas para el dolor y las vitrinas de trofeos.

Para Diego Botín, lógicamente, esto trasciende de lo deportivo. De todo esto ha sacado una auténtica lección de vida. «¿Ganar? Sí, es genial. Pero al final lo importante es cómo lo haces. Si sientes que te has esforzado, que has mejorado y has llegado al siguiente nivel como persona y en todos los aspectos, eso es lo más poderoso», afirma en el documental el regatista cántabro.

El quinto episodio del documental se proyectó en la noche del lunes en Cádiz, con motivo de la disputa del Gand Prix de la Tacita de Plata, en el marco de la 57ª edición del Festival de Cine Documental Alcances. La andaluza será la penúltima parada del Rolex Sail Championship, que finalizará en noviembre en Abu Dabi.

El documental, producido por la propia competición de catamaranes voladores, repasó la trayectoria del equipo español, 'Los Gallos', en esta última temporada del Rolex SailGP Championship, en la que el conjunto nacional defiende el título de campeón. Diego Botín (piloto), Florian Trittel (trimador del ala), Nicole van der Velden (estratega) o Joan Cardona (táctico y grinder) son algunos de los protagonistas de la pieza, que analiza los obstáculos a los que ha tenido que hacer frente la tripulación para llegar a lo más alto de la competición.

No es el único contratiempo que ha tenido el equipo español en estos últimos años. El quinto episodio de 'Racing on the Edge' explica también la estrategia que ha seguido el equipo para mejorar sus salidas o la comunicación dentro del F50 Victoria.