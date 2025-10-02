El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diego Botín, durante una competición. AFP
Vela

«Los médicos decían que podía acabar en silla de ruedas», desvela Diego Botín

El regatista cántabro revela en un documental que, «tras los Juegos de Río, me diagnosticaron espondiloartritis»

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Cualquiera lo diría, viendo su rendimiento deportivo. Pero Diego Botín estuvo a punto de dejar el deporte. Y no sólo eso; también ver gravemente ... afectada su vida personal. «Tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro -celebrados en 2016- me diagnosticaron una espondiloartritis, una inflamación de la columna vertebral que me impedía dormir por las noches», señala regatista cántabro en un episodio del documental 'Racing on the edge'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  2. 2

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  3. 3 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  4. 4

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  5. 5

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  6. 6 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas
  7. 7

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
  8. 8 La cocina griega se estrena en el centro de Santander
  9. 9

    Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos
  10. 10

    El Racing confirma que presentó al Ayuntamiento un anteproyecto para la reforma y ampliación del estadio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Los médicos decían que podía acabar en silla de ruedas», desvela Diego Botín

«Los médicos decían que podía acabar en silla de ruedas», desvela Diego Botín