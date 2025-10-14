El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Diego Botín, con su oro olímpico tras regresar de los Juegos de París 2024. Roberto Ruiz
Vela

Una trayectoria ya de leyenda

El oro mundial de Diego Botín en Cagliari completa un palmarés ya extenso del santanderino y en el que lucen los títulos más importantes

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

En el CEAR de Vela de Santander, según se entra, una de sus paredes, forrada de madera, avisa al visitante. Se entra en una de ... las referencia del deporte que, tradicionalmente -últimamente está en disputa por ese honor con el piragüismo- más medallas ha dado a España en la historia olímpica. En esa pared, de arriba abajo, se desgranan todos los logros olímpicos. Y en esa pared cierra la lista una pareja que se está saliendo. El cántabro Diego Botín y el catalán Florian Trittel. El título olímpico de París 2024 será el que les acompañe toda su vida. Pero el palmarés del santanderino empieza a ser más que extenso. El título mundial conseguido el domingo en las aguas italianas de Cagliari es lo más reciente. Pero a buen seguro que no será el último. Entre la clase 49er y el SailGP, Diego Botín está en su gran momento.

