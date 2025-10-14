Una trayectoria ya de leyenda

En el CEAR de Vela de Santander, según se entra, una de sus paredes, forrada de madera, avisa al visitante. Se entra en una de ... las referencia del deporte que, tradicionalmente -últimamente está en disputa por ese honor con el piragüismo- más medallas ha dado a España en la historia olímpica. En esa pared, de arriba abajo, se desgranan todos los logros olímpicos. Y en esa pared cierra la lista una pareja que se está saliendo. El cántabro Diego Botín y el catalán Florian Trittel. El título olímpico de París 2024 será el que les acompañe toda su vida. Pero el palmarés del santanderino empieza a ser más que extenso. El título mundial conseguido el domingo en las aguas italianas de Cagliari es lo más reciente. Pero a buen seguro que no será el último. Entre la clase 49er y el SailGP, Diego Botín está en su gran momento.

La ciudad polaca de Gdynia, en un ya lejano año 2013, vio el primer gran título de Diego. Junto a su amigo Pablo Turrado, se proclamaban campeones mundiales juveniles de 49er. Aquel primer aldabonazo avisaba de que aquel chaval que aún no tenía 20 años, que desde crío no paraba de fijarse en todo y de aprender de todos en ese CEAR de Vela y sobre el que muchos avisaban de que era un diamante en bruto, iba para bueno. Con 'Turra', Víctor Payá, Álvaro del Arco o Víctor Gorostegui formó parte de un grupo de jóvenes regatistas cántabros que se codearon con la élite en el Mundial de casa, en el de Santander 2014. Botín y Turrado ocuparon el puesto 37 entre los 'fortys'.

El palmarés 2013 Se proclama campeón del mundo juvenil de 49er junto a Pablo Turrado en Gdynia (Polonia).

2016 Campeón de Europa de 49er en Barcelona junto a Iago López.

2016 Noveno en los Juegos Olímpicos de Río.

2018 De nuevo campeón de Europa de 49er, en Gdynia.

2019 Cuarto en el Mundial de 49er de Auckland (Nueva Zelanda).

2020 Plata en el Mundial de 49er en Geelong (Australia).

2021 Cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio.

2022 Ya con Florian Trittel como tripulante, campeón de Europa en Aarhus (Dinamarca).

2022 Medalla de plata en el Mundial de Halifax (Canadá).

2023 Primera victoria en el circuito de Sail GP en Los Ángeles (Estados Unidos).

2023 Bronce en 49er en el Mundial de Clases Olímpicas de La Haya (Países Bajos).

2024 Bronce en el Mundial de 49er en Lanzarote.

2024 Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

2024 Campeón del circuito de SailGP.

2024 Nombrado junto a Florian Trittel mejor regatista del mundo.

2025 Campeón del mundo de 49er en Cagliari (Italia).

En 2016, con los Juegos de Río a la vista y con el gallego Iago López como compañero, Diego Botín logró su primer gran título en la categoría absoluta. Campeones de Europa en Barcelona. Y a la postre, tras un proceso con algo de polémica aunque se ganaron la clasificación en el agua, Diego Botín regateaba en sus primeros Juegos. No les fue mal a los dos españoles, ya que se metieron entre los diez mejores -fueron novenos-. En 2018, llegó la segunda corona europea. Las aguas de Gdynia que trajeron ese Mundial juvenil, volvían a coronar a Diego.

Dos Mundiales, casi consecutivos, a finales de 2019 y principios de 2020, confirmaron a Diego Botín y Iago López entre la élite planetaria. Cuartos en el primero, en Auckland (Nueva Zelanda), en febrero de 2020 en Geelong (Australia) ya pisaron el podio. Segundos. Medalla de Plata. Los Juegos de Tokio, aplazados por el covid en ese año, vieron en 2021 al dúo quedarse a las puertas de la gloria. El cuarto puesto. La medalla de chocolate. La más amarga.

El año 2022 trajo otro cambio de compañero. Se subía al 'forty' Florian Trittel, y el nuevo equipo comenzaba a demostrar muy pronto la mucha clase que había a bordo. En el mes de julio, en la ciudad danesa de Aarhus, se proclamaron campeones de Europa. En septiembre, las buenas sensaciones se ratificaban en la ciudad canadiense de Halifax. Medalla de plata en el Mundial.

La gran trayectoria en 49er se compaginaba con otra cosa. Con una apuesta por un formato totalmente diferente. Los SailGP, los llamados fórmula 1 del mar y un auténtico espectáculo de cara a la televisión, veían desde 2020 a un jovencísimo equipo español del que Diego Botín formaba parte. No tardó en convertirse en el patrón del barco en el que también navegaba su compañero en el 'forty' Florian Trittel. En julio de 2023, llegó en Los Ángeles la primera victoria en un Gran Premio, en una competición en la que están los mejores regatistas del mundo. Poco después, en el mes de agosto, el Mundial de Clases Olímpicas -al igual que el que hubo en Santander en 2014- vio a Diego y Florian alzarse con la medalla de bronce en La Haya (Países Bajos).

El gran año

Por derecho propio, el gran año de Diego Botín es 2024. En el mes de marzo, en el Mundial que para la clase 49er se celebró en Lanzarote, Diego y Florian se subieron al podio como medalla de bronce. Una gran carta de presentación que les condujo al que será su éxito eterno. 2 de agosto. Tras aplazarse un día la última regata, la medal race, por falta de viento, Diego Botín y Florian Trittel se exhiben en aguas de Marsella. Campeones olímpicos. Por si fuera poco, el santanderino guió al equipo español de SailGP, a 'Los Gallos', a su primer triunfo en la clasificación general. En noviembre, llegó un nombramiento honorífico, pero que no podía ser más justo. Diego Botín y Florian Trittel eran nombrados los mejores regatistas del mundo.

Y tras un año posolímpico y en el que Diego y 'Flo' han estado centrados sobre todo en el barco de SailGP, ha llegado la constatación de ese título sobre el agua. La ciudad italiana de Cagliari, en la isla de Cerdeña, acogía el Mundial de 49er, 49er FX y Nacra 17. El único gran título que faltaba en el palmarés. Hasta este domingo. Diego Botín ya es campeón de todo. Pero vendrán más. La competitividad del santanderino y su pasión por este deporte auguran que la era de Diego Botín en la vela se va a a prolongar más tiempo.