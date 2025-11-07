El retorno del eterno '13' del Textil Santanderina

El Día de Cantabria, Los 10.000 del Soplao... Cabezón de la Sal tiene en su currículum eventos que, por potencial o dimensión, deberían corresponder ... a municipios más grandes y con más recursos. Y si a eso se añade un equipo como el Textil Santanderina, en la segunda categoría nacional de un deporte y que ha estado bastantes temporadas en la máxima, la Superliga Masculina de voleibol, el asunto suscita una reflexión. La razón no es otra que desde hace generaciones, muchos cabezonenses hacen gala de un amor incondicional por su pueblo. Y lo demuestran echando una mano en lo que haga falta. Ayuda desinteresada. En el caso del voley, ¿qué el Textil organiza una Copa del Príncipe? Se pone un anuncio en redes y a la media hora, hay decenas de personas en la puerta del pabellón preguntando qué hacen. Lo que sea para sacarlo 'pa'lante'. En Cabezón hay mucha gente orgullosa de ser de su pueblo.

Ese sentimiento de solidaridad desinteresada también se contagia. Hasta el punto de hacer dar un paso que cuesta. Pero si el club que ha sido como una familia necesita ayuda... Fran Calzón (Utrera, 1992) ya era un exjugador de voleibol. Tras la pasada temporada colgaba las botas en un Textil Santanderina en el que estaba desde 2012. El eterno capitán del Textil, con ese '13' retirado en el Matilde de la Torre, se dedicaba ahora a ser entrenador y el mejor ejemplo para los chavales de la cantera. Pero Miki Campos, uno de los centrales del equipo, se ha lesionado. Ligamento interno de la rodilla derecha. El Textil se ha movido para buscarle sustituto, pero no lo ha encontrado. Así que Fran ha descolgado el '13'.

Ampliar El capitán del Textil, ovacionado camino del banquillo en ese encuentro.

«Otra vez. Es que no me dejan tranquilo...», señala entre risas un ya cabezonense de Utrera. «Yo lo había dejado definitivo. Fue una decisión responsable. Y no echaba de menos el voleibol. Pero el club no encontraba a nadie para suplir a Miki. Y en el Textil se han portado bien conmigo. Es para devolverles el favor».

La vuelta a la actividad está siendo dura. «Uno vuelve... con muchos dolores», añade Calzón entre más risas. «Poco a poco. La idea es no jugar hasta dentro de dos o tres semanas. No quiero lesionarme ni meterme mucha caña». También la vuelta a su condición de deportista trae aparejado «el descanso y el volver a comer bien. Que cuando estás retirado...». En el otro lado de la balanza, está la experiencia que atesora en una cancha. «Tengo de sobra. Y sé que voy a volver a estar bien». Aunque nunca ha estado tanto tiempo parado. «Por suerte, nunca he tenido lesiones graves, más allá de alguna rotura de fibras o alguna torcedura».

Por esta temporada

El retorno del '13' del Textil tiene fecha de caducidad. Porque Calzón deja claro que esto no es un regreso en plan Michael Jordan tras un pequeño parón. «Es por esta temporada. Y por echar un cable. No porque quiera volver a jugar al voleibol». Ni siquiera ha aceptado el ofrecimiento para volver a ser el capitán. El sevillano volverá a su equipo en una temporada distinta para el Textil Santanderina. Porque si habitualmente los de Cabezón lideraban siempre con holgura su grupo -el A- de la Superliga Masculina 2, en esta temporada hay tortas por la cabeza de la tabla. Tras cinco jornadas, hay cuatro equipos empatados a doce puntos, aunque el líder, el Boiro, tiene un encuentro menos. Tanta competencia le gusta a Calzón. «El martes, cuando empecé a entrenar con los compañeros, les dije que esto es bueno. Que es una situación mejor a la de ganar siempre todos los partidos por 3-0». Un equipo más entonado, una afición más 'enchufada'... La primera vuelta decidirá los dos que se clasifican para esa Copa del Príncipe a la que el '13' del Textil le cogió gusto de alzarla en plan campeón. «Ahora a entrenar y a sacar adelante los tres partidos siguientes. Si lo hacemos, la cosa se va a poner bien».

El Textil juega esta semana en casa ante los canarios del Gupane y la siguiente jornada, fuera ante el Vigo. Para la octava jornada, regresaría al Matilde de la Torre para medirse al actual líder, el Boiro. Y no sería descabellado que el Templo del Norte se viniese abajo en la presentación al anunciar a su número '13', que honrará de la mejor manera ese cántico que le dedican: 'Fran Calzón, es de Cabezón'. Y un ya cabezonense como él no ha dudado ni un segundo en ayudar cuando hace falta. Espíritu de Cabezón en estado puro.