Calzón, homenajeado tras el último partido en casa de la temporada regular en la pasada Liga. Marcos Fierro
Voleibol

El retorno del eterno '13' del Textil Santanderina

Voleibol. Fran Calzón, retirado como jugador en activo tras la pasada temporada, vuelve a vestirse de corto para suplir la baja por lesión de Miki Campos

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

El Día de Cantabria, Los 10.000 del Soplao... Cabezón de la Sal tiene en su currículum eventos que, por potencial o dimensión, deberían corresponder ... a municipios más grandes y con más recursos. Y si a eso se añade un equipo como el Textil Santanderina, en la segunda categoría nacional de un deporte y que ha estado bastantes temporadas en la máxima, la Superliga Masculina de voleibol, el asunto suscita una reflexión. La razón no es otra que desde hace generaciones, muchos cabezonenses hacen gala de un amor incondicional por su pueblo. Y lo demuestran echando una mano en lo que haga falta. Ayuda desinteresada. En el caso del voley, ¿qué el Textil organiza una Copa del Príncipe? Se pone un anuncio en redes y a la media hora, hay decenas de personas en la puerta del pabellón preguntando qué hacen. Lo que sea para sacarlo 'pa'lante'. En Cabezón hay mucha gente orgullosa de ser de su pueblo.

