Carlos Soria, en una expedición en el norte de Palencia. DM
Alpinismo

Carlos Soria hace historia y se convierte en la persona de más edad en coronar un ochomil

El alpinista abulense de 86 años alcanzó la cima del Manaslu, de 8.163 metros, en la madrugada del viernes

Alberto Aja

Alberto Aja

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:16

El alpinista Carlos Soria (Ávila, 1939) coronó en la madrugada del viernes la cima del Manaslu (8.163 metros) y al hacerlo se ha convertido ... en la persona de más edad en el planeta en ascender un ochomil. Esta cima fue la que inauguró el palmarés ochomilista del alpinismo español, personificada en Jerónimo López y Gerardo Blázquez, y claro, Soria se encontraba participando ya en aquella expedición primeriza.Su ascensión se convierte así en un homenaje a los 50 años de la primera gesta española en las grandes cimas del mundo. Con esta ascensión, a Carlos Soria le quedan dos cimas más para completar los 14 ochomiles, una empresa en la que ha estado inmerso en los últimos años. Una es el Shishapangma y la otra el Dhaulagiri, donde sufrió una grave lesión en su último intento, montaña que le ha rechazado en numerosas ocasiones.

