Carlos Soria hace historia y se convierte en la persona de más edad en coronar un ochomil

El alpinista Carlos Soria (Ávila, 1939) coronó en la madrugada del viernes la cima del Manaslu (8.163 metros) y al hacerlo se ha convertido ... en la persona de más edad en el planeta en ascender un ochomil. Esta cima fue la que inauguró el palmarés ochomilista del alpinismo español, personificada en Jerónimo López y Gerardo Blázquez, y claro, Soria se encontraba participando ya en aquella expedición primeriza.Su ascensión se convierte así en un homenaje a los 50 años de la primera gesta española en las grandes cimas del mundo. Con esta ascensión, a Carlos Soria le quedan dos cimas más para completar los 14 ochomiles, una empresa en la que ha estado inmerso en los últimos años. Una es el Shishapangma y la otra el Dhaulagiri, donde sufrió una grave lesión en su último intento, montaña que le ha rechazado en numerosas ocasiones.

Esta expedición al Manaslu aúna varias peculiaridades. La más obvia, la edad de Soria, 86 años que hacen pensar en cómo es posible este rendimiento deportivo.A ello hay que sumar que ya tiene una prótesis de rodilla y la mencionada lesión de la que se ha recuperado increíblemente;pero nada de esto puede frenar al alpinista formado en los tiempos difíciles y escasos de la posguerra, el alpinista que desde joven convirtió la montaña en sus escenario vital y cuya pasión desbordante ha influido sin duda en las generaciones posteriores.

Esta expedición, además, ha carecido del apoyo económico o patrocinio habitual y como a él le gusta explicar, «no tengo un patrocinador sino seis: Yo mismo, mi mujer y mis cuatro hijas»;y es que ha debido pagar la casi totalidad de los gastos de su propio bolsillo.

Con esta vuelta al Manaslu, y ocurra lo que ocurra en sus próximos intentos a otras montañas, Carlos Soria ha demostrado que escala como vive y vive como escala, con todo, con el ansia y pasión de quien ama lo que hace. Aún así hay algo que supera al Carlos alpinista y es el Carlos persona. En otra de sus frases que le gusta citar, señala que «hay cimas más importantes que las cumbres de las montañas». Con este hito de superación nos habla de lo que somos capaces como seres humanos cuando la voluntad, el tesón, el talento y el amor por un objetivo nos empujan de manera genuina.