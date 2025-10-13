El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alpinista alemán David Göttler. EFE
DMontaña

David Göttler: «Puedes encontrar tu Everest en los Pirineos o en Picos de Europa»

El alemán afincado en Cantabria, que ascendió el Nanga Parbat del Himalaya por el Rupal, reflexiona sobre el alpinismo actual

EFE

Barcelona

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Cuando no se encuentra en las cimas del Himalaya desafiando sus límites con la naturaleza, el alpinista alemán David Göttler (Múnich, 1978) vive entre Chamonix ( ... Francia), su lugar de entrenamiento en invierno, y Cantabria, de donde es la familia de su pareja y el enclave en el que encuentra la calma en verano, ya sea corriendo, pedaleando o volando en parapente. Y fue precisamente en parapente, un deporte que empezó a practicar a los 17 años, como el verano pasado descendió desde una cota de unos 7.750 metros el Nanga Parbat, un coloso de 8.126 metros que conquistó a través de la vertiginosa vertiente Rupal junto a Boris Langenstein y Tiphaine Duperier, que bajaron esquiando hasta el campo base de esta cima ubicada en Pakistán.«Fue como poner la guinda al pastel, ya que el primer objetivo era alcanzar la cima», explica el alpinista germano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  4. 4

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  5. 5 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  6. 6

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  7. 7

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  8. 8

    Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»
  9. 9 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  10. 10

    Muy encajador; poco pegador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes David Göttler: «Puedes encontrar tu Everest en los Pirineos o en Picos de Europa»

David Göttler: «Puedes encontrar tu Everest en los Pirineos o en Picos de Europa»