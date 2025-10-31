El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Uno de los entrenamientos de Javi Torcida en Picos de Europa. DM
Javi Torcida, el cántabro que entrena entre los Picos de Europa y El Sardinero para cruzar el desierto de Omán

El deportista de 39 años se prepara para recorrer 165 kilómetros en autosuficiencia por el desierto de Omán en enero de 2026.

Leticia Mena

Leticia Mena

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:00

Comenta

Desde las cumbres lebaniegas de los Picos de Europa hasta la orilla de las playas de Santander, Javi Torcida Díez, cántabro de 39 años, entrena ... cada día para enfrentarse a uno de los mayores retos de su vida: la Oman Desert Marathon, una carrera de 165 kilómetros por el desierto árabe que completará en autosuficiencia total.

