Javi Torcida, el cántabro que entrena entre los Picos de Europa y El Sardinero para cruzar el desierto de Omán

Desde las cumbres lebaniegas de los Picos de Europa hasta la orilla de las playas de Santander, Javi Torcida Díez, cántabro de 39 años, entrena ... cada día para enfrentarse a uno de los mayores retos de su vida: la Oman Desert Marathon, una carrera de 165 kilómetros por el desierto árabe que completará en autosuficiencia total.

Acostumbrado a los paisajes húmedos y la dureza de la montaña cántabra, Torcida combina las rutas por el macizo con jornadas en la costa santanderina, buscando la adaptación física y mental que exige correr bajo temperaturas extremas. «El verdadero límite no está en el terreno, sino en uno mismo», afirma, una frase que resume su filosofía y su manera de entender el deporte.

Amante de la aventura, ha recorrido ya algunos de los entornos más desafiantes del planeta: ha cruzado dos veces el mayor parque natural de Costa Rica, realizado trekkings por el Atlas de Marruecos, completado el circuito del Manaslu en el Himalaya y coronado casi todas las cimas de los Picos de Europa. Ahora, desde Cantabria, prepara el salto al desierto.

Para poder participar en la Oman Desert Marathon, ha conseguido la colaboración de algunos patrocinadores que le ayudan a afrontar los gastos de inscripción, desplazamiento y material técnico necesario y así colaborar con esta historia de esfuerzo, superación y respeto por la naturaleza. «La aventura comienza donde termina la comodidad», resume Torcida, convencido de que el camino hacia Omán no empieza en el desierto, sino aquí mismo, entre las montañas y las playas que lo vieron crecer.