El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hilario Ubiedo, ayer, en Ramales de la Victoria. Daniel Pedriza

Hilario Ubiedo

Presidente de la Federación Española de Espeleología
«Cantabria tiene subsuelo para seguir explorando durante siglos»

El especialista valenciano participa este fin de semana en un congreso que reúne a la élite del espeleosocorro en Ramales de la Victoria

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

A Hilario Ubiedo (Valencia, 1972) sus padres le inculcaron el amor por la montaña cuando era niño; pero a él le interesaba también conocer lo ... que había dentro de ella, en las cavidades que horadan la tierra. «Es algo que he llevado en la sangre», dice el presidente de la Federación Española de Espeleología, que este fin de semana participa en Ramales de la Victoria en un congreso de seguridad y rescate en sistemas subterráneos organizado por el Gobierno de Cantabria en el que más de un centenar de expertos nacionales e internacionales abordarán el futuro de esta disciplina a nivel mundial en diversas ponencias. «Las cosas están cambiando muy rápido y debemos estar preparados para mantener la seguridad», dice el experto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un gran incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  2. 2

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  3. 3

    La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander
  4. 4

    La gran fiesta de los ingenieros industriales
  5. 5 En Torrelavega, donde el cachopo es todo un ritual
  6. 6

    Y Joaquín luchó contra la ELA hasta el final
  7. 7

    Detenido por sacar sin permiso 7.670 euros de la cartilla bancaria de su abuela
  8. 8

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  9. 9

    Buruaga: Â«Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy finaÂ»
  10. 10

    El máximo responsable de Renfe admite por primera vez que los trenes no funcionarán hasta 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Cantabria tiene subsuelo para seguir explorando durante siglos»

«Cantabria tiene subsuelo para seguir explorando durante siglos»