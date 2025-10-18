Potes, capital de España de la escalada

Será lo más parecido a asistir a una demostración de aficionados acérrimos de spiderman. Pero solo que habrá una competición de por medio. Potes ... ya se prepara para acoger, el próximo fin de semana, la Copa FEDME de Escalada Urbana, que contará con pruebas valederas para la Copa de España de Escalada en bloque y de velocidad. Una competición promovida por Vocento y El Diario Montañés y que reunirá a los mejores especialistas de España, desde la categoría sub 15 hasta la absoluta. Y como es la última prueba de la Copa, en Potes se conocerá a los ganadores de las clasificaciones generales.

Con epicentro en el parking de La Serna, los que se acerquen a presenciar la competición verán dos modalidades bien distintas. Por un lado, la velocidad. En una estructura construida al efecto, «el recorrido siempre es el mismo, y establecido por la Federación Internacional», señala Nacho Escribano, director de la competición que se celebrará en la capital lebaniega. «Es el mismo recorrido en todos los lugares del mundo en los que se celebra algo así». Cada escalador, en base a sus características físicas o técnicas, establece un patrón de movimiento para subir lo más rápido posible. Al empezar, un pulsador señala el inicio del ejercicio y en la cima de esa estructura de 15 metros hay otro pulsador que accionar cuando se llega. Y se llega muy rápido. «La prueba de velocidad en la escalada sería lo que en el atletismo son los 100 metros», apunta Escribano. Así, el récord del mundo es algo casi inimaginable. «Está por debajo de los... cinco segundos», añade divertido Escribano. «El de España lo tiene Eric Moya, un venezolano aunque ya nacionalizado español, en cinco segundos y pico. Es lo impresionante de esta prueba. La velocidad a la que la ejecutan. No es un recorrido difícil, pero tampoco es fácil».

La otra competición que se desarrollará en Potes es la Copa de España de Escalada en bloques. «Es algo mucho más técnico», comenta el director de la competición. Sin la posibilidad de ver a otros competidores cómo realizan el recorrido, cada escalador tiene un máximo de cuatro minutos para realizar el bloque de turno. «Es una prueba más técnica, que requiere más pericia, fuerza en los dedos... Dentro de ese límite de cuatro minutos, lo que se valora es realizar ese bloque en un menor número de intentos».

El extremeño Alberto Ginés, el primer campeón olímpico de escalada -en los Juegos de Tokio, en 2021- es la punta de lanza de un deporte en España en el que «tenemos promesas que vienen pegando fuerte», dice Nacho Escribano. Y aunque es un deporte que está englobado en la Española de Montaña y Escalada con otras disciplinas -«es una federación que está en el 'top 5' en cuanto a licencias», añade Escribano- la escalada no para de ganar adeptos por muchos motivos. «Es un deporte muy sociable. Permite hacerlo con familia, con amigos... No hay una competitividad directa con nadie, sino que se compite contra uno mismo», reconoce Escribano. En la escalada hay tres factores principales. «Hay un factor físico muy importante. Se trabaja con el propio peso y la movilidad». Por otro lado, está el componente técnico. «Una 'danza' en la pared». Por último, el no menos importantes a nivel psicológico, «de enfrentarnos a una dificultad o a un miedo a las altura». Pero entre los practicantes de la escalada que se dan cita en el cada vez mayor número de rocódromos, y que van «desde los tres hasta los 75 años» hay «un gran componente de comunidad, de estar pendiente de la seguridad de las otras personas».

Potes ya tiene experiencia en iniciativas como esta. Será la tercera ocasión consecutiva en la que la capital lebaniega se convierta en la capital española de la escalada. Solo falta que, en esos días, el tiempo acompañe para que los mejores emuladores de spiderman den un gran espectáculo.