Un escalador, en la pasada edición de la Copa de Escalada Urbana en Potes. Pedro Álvarez

Potes, capital de España de la escalada

La localidad lebaniega reunirá a los mejores especialistas nacionales el próximo fin de semana en la Copa de Escalada Urbana, con pruebas de la Copa de España de bloques y velocidad

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Será lo más parecido a asistir a una demostración de aficionados acérrimos de spiderman. Pero solo que habrá una competición de por medio. Potes ... ya se prepara para acoger, el próximo fin de semana, la Copa FEDME de Escalada Urbana, que contará con pruebas valederas para la Copa de España de Escalada en bloque y de velocidad. Una competición promovida por Vocento y El Diario Montañés y que reunirá a los mejores especialistas de España, desde la categoría sub 15 hasta la absoluta. Y como es la última prueba de la Copa, en Potes se conocerá a los ganadores de las clasificaciones generales.

