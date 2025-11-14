Alto Campoo lanza desde hoy al 1 de diciembre la campaña de renovación del forfait anual por 134 euros

DMontaña DM Santander Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:37 Comenta Compartir

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo abre este viernes, 14 de noviembre, la campaña de renovación del forfait anual con tarifas muy reducidas, que oscilan desde los 134 euros del pase de adulto a los 18 euros para menores de 6 años.

La campaña está dirigida a los 6.278 abonados de la temporada pasada y se desarrollará del 14 de noviembre al 1 de diciembre.

La instalación deportiva, gestionada por la empresa pública Cantur dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, busca con esta medida «premiar» a sus usuarios habituales, ha informado el Gobierno. «Nuestro objetivo en estas últimas temporadas es fidelizar a los esquiadores que nos escogen año tras año y tener con ellos un reconocimiento especial», ha explicado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte y presidente del Consejo de Administración de Cantur, Luis Martínez Abad.

Además de ofrecer una oferta «atractiva» y de ocio para todos los aficionados al esquí, Alto Campoo «también debe cumplir una función de fomento deportivo y ser una instalación referente para aquellos que quieran iniciarse en los deportes de invierno».

De esta forma ha explicado el consejero la política de tarifas muy reducidas aplicada en la instalación campurriana. «Nuestra labor también pasa por hacer accesible el deporte del esquí para todos, con precios populares que permitan a los aficionados disfrutar de la nieve y de los servicios que ofrece Alto Campoo».

Dentro de esta estrategia, también se lanzará una segunda campaña, del 2 al 30 de diciembre, para nuevos abonados con oferta especial limitada de 165 euros el forfait anual de adulto.

Martínez Abad ha anunciado, además, que la estación cumple 60 años y para celebrarlo se mantendrán las tarifas del año pasado en todas las modalidades de forfaits anuales y de día, así como los precios del aparcamiento.

«Alto Campoo es el gran motor de la comarca campurriana durante el invierno y una de las fortalezas de la oferta turística de Cantabria en estos meses y estamos trabajando para que todos podamos disfrutar del esquí y del entorno de la estación», ha asegurado el consejero, tras desear que las condiciones meteorológicas «también se asocien este año y caiga la nieve que todos ansiamos para celebrar una gran temporada».

Renovación de forfait anual

Los usuarios que compraron el año pasado el forfait anual podrán tramitar la renovación de los pases para la temporada 2025-2026 a partir de hoy y hasta el 1 de diciembre en la plataforma online www.altocampoo.com y en la propia estación de esquí.

El horario de taquillas presenciales será de 08.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes, y de 09.30 a 14.30 horas, sábados y domingos. La tarifa especial de renovación es de 134 euros para adultos, mientras que el abono junior (13 a 17 años) tiene un coste de 121 euros y el precio del infantil (7 a 12 años) es de 103 euros. Los abonos para mayores de 70 cuesta 18 euros y el precio para el de menores de 6 años es de 18 euros.

Campaña para nuevos abonados

Del 2 al 30 de diciembre se lanzará la campaña para nuevos abonados con una oferta especial para forfaits anuales al precio de 165 euros para adultos; 144 el abono junior; 126 euros el infantil; 28 euros para mayores de 70 y 22 para los menores de 6 años. También se puede adquirir en www.altocampoo.com o en taquillas de la estación.

Abonos para empadronados y familias numerosas

Este año, como novedad, los empadronados en municipios campurrianos que quieran beneficiarse de los precios especiales en sus abonos anuales deberán solicitarlos entre el 14 de noviembre al 1 de diciembre. Posterior a estas fechas el precio será el de temporada sin descuento.

Los precios de la campaña de tarifas reducidas para empadronados en Campoo varían desde los 106 euros para adultos hasta los 17 de la tarifa de niños menores de 6. El pase anual para junior cuesta 96 euros y el infantil tiene un precio de 85, mientras que la tarifa del forfait anual para mayores de 70 años es de 18 euros.

En lo que respecta a las familias numerosas, los precios son de 131 euros, el pase para adulto; 118 (junior); 101 (infantil); 25 (mayores de 70 años) y 18 (menores de 6 años) y podrán adquirirse entre el 14 de noviembre y el 30 de diciembre.

Por su parte, los precios de los pases de temporada de inscritos en la Federación Cántabra de Deportes de Invierno tienen un precio de 131 euros (adulto); 118 euros (junior); 101 euros (infantil); 25 euros (mayores de 70 años) y 18 euros (menores de 6). En este caso, el pase podrá adquirirse en cualquier momento de la temporada.

Tarifas temporada 2025/26

A partir del 31 de diciembre, los pases de temporada estándar se venderán con tarifas que oscilan entre los 396 euros del pase de adulto y los 32 para menores de 6 años y mayores de 70.

Las tarifas de forfaits diarios mantienen los precios de la temporada pasada. El forfait con tarifa oficial, que da acceso a todas las pistas, tendrá un coste de 42 euros para adultos y 27 euros (infantil de 7 a 12 años). Los menores hasta 6 años y los mayores de 70 años podrán disfrutar del forfait de día por cinco euros. El forfait de 'Debutante' costará 27 euros por adulto y 20 para menores entre 7 y 12 años.

El objetivo de este pase es fomentar la presencia de nuevos esquiadores con acceso a zonas de iniciación. La tarifa del forfait del 'Día del Esquiador', disponible para acceder los miércoles, será de 27 euros para adultos y 20 euros para los menores entre 7 y 12 años.

Por otra parte se mantiene el precio de 13 euros para el forfait 'Escolar', destinado a grupos escolares, universitarios o centros educativos. Finalmente, el forfait 'Stadium', será de 26 euros para adultos y de 19 para los menores entre 7 y 12 años. En cuanto a precios del aparcamiento, tampoco varían. Éstos serán de 4 euros los días laborables y 8 euros, los festivos. Asimismo, se podrá adquirir el pase de temporada para aparcar por 150 euros.

Alto Campoo también recuerda a sus abonados anuales que la estación mantiene las tradicionales correspondencias con otras estaciones de esquí como Masella, Sierra Nevada o Valdezcaray.