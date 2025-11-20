El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marcos López, en un descenso en la zona de Astún, fronteriza entre Francia y España en los Pirineos. Al fondo, el Pico Arnousse. J. Barrabes

Marcos López

Esquiador de Montaña
«Una buena jornada de monte es pura terapia»

El esquiador santanderino será el encargado de abrir esta edición de la Semana Cultural de Montaña de Reinosa

Alberto Aja

Alberto Aja

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Nacido en Santander hace ya 42 años, Marcos López esperó hasta los 17, en un viaje del colegio a la Estación de Alto Campoo, para ... tener su primer contacto con el mundo del esquí. Ingeniero de profesión, compatibiliza todo lo que puede su vida cotidiana con la búsqueda incansable de nuevos lugares por todo el mundo en los que probar suerte en diversas modalidades de esquí. Desde el esquí de montaña tradicional, pasando por el Freeride, hasta el esquí de pendiente extrema. No obstante, esa búsqueda siempre está presidida por las sensaciones que la montaña provoca en ciertas personas, anhelando siempre la experiencia humana, el contacto con la naturaleza más salvaje que supone la nieve y el invierno. Marcos inaugura con su conferencia la vigesimo segunda edición de la semana cultural de la montaña de Reinosa, que organizada por el club 'Tres Mares-La Milana' añade cada año una interesante y potente lista de conferenciantes.

