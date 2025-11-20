Nacido en Santander hace ya 42 años, Marcos López esperó hasta los 17, en un viaje del colegio a la Estación de Alto Campoo, para ... tener su primer contacto con el mundo del esquí. Ingeniero de profesión, compatibiliza todo lo que puede su vida cotidiana con la búsqueda incansable de nuevos lugares por todo el mundo en los que probar suerte en diversas modalidades de esquí. Desde el esquí de montaña tradicional, pasando por el Freeride, hasta el esquí de pendiente extrema. No obstante, esa búsqueda siempre está presidida por las sensaciones que la montaña provoca en ciertas personas, anhelando siempre la experiencia humana, el contacto con la naturaleza más salvaje que supone la nieve y el invierno. Marcos inaugura con su conferencia la vigesimo segunda edición de la semana cultural de la montaña de Reinosa, que organizada por el club 'Tres Mares-La Milana' añade cada año una interesante y potente lista de conferenciantes.

-Participa con una exposición sobre actividad de esquí de montaña. ¿Es su principal actividad? ¿qué más deportes practica?

-La principal actividad que hago es el esquí en todas sus modalidades, desde el Freeride a esquí rando, pasando por el esquí de pendiente(steep ski). Para ello tengo que completarlo con alpinismo, escalada en hielo y otros deportes de resistencia. Cuando desgraciadamente la temporada invernal se termina, practico enduro y DH (descenso) con la bicicleta y surf en nuestras queridas playas de la tierruca. También entre semana, para poder entrenar y llegar al punto de forma adecuado hago crossfit.

-¿Cómo explicaría el esquí de montaña a un neófito?

-Yo creo que el esquí de montaña es una puerta abierta a la aventura y a la exploración que te abre un abanico de posibilidades infinito. Es un deporte duro físicamente y exigente en cuanto a conocimientos, tanto a nivel de técnica de esquí, como de progresión invernal y gestión del medio. Requiere un largo proceso de aprendizaje y, esto último, creo que es lo que lo hace tan bonito y especial. Igual que hicieron conmigo en su día, siempre animo a todo el mundo que conozco en la estación a comprarse unos esquís de travesía y aprender a salir un poco mas allá de las pistas balizadas.

-¿Su actividad cruzando el pirineo, Neou Muga, que va a mostrar en Reinosa, sigue una línea actual que es la de atravesar parajes naturales en autonomía, o con la menor huella posible, utilizando medios de transporte no contaminantes. ¿Ve ahí un futuro para este deporte?

-Si queremos que el medio ambiente siga estando equilibrado, cualquier pequeña acción de mejora es importante. En general, creo que toda la comunidad montañera esta muy concienciada e implicada. Por ejemplo, MAJESTY SKIS, que es la marca de esquís que llevamos en esa aventura, son esquís hechos a mano en Polonia y por cada par que venden se comprometen a plantar un árbol. Desde hace unos años para acá estamos usando habitualmente la bicicleta eléctrica para movernos y aproximar más rápido a zonas de difícil acceso. Nos permite reducir la huella de carbono, hacer actividades de alta dificultad de forma más rápida y juntar dos deportes que nos gustan, como es el ciclismo y el esquí de montaña. ¡Todo ventajas!

-Como deportista en la montaña, ¿qué le aporta lo que hace a nivel físico, pero también humano, intelectual e incluso espiritual?

-Es una pregunta complicada. Resumen rápido como dicen ahora: ¡El corazón contento! La verdad es que al ser un deporte con muchos ingredientes y variables es difícil y largo de explicar. En primer lugar me aporta salud, tanto física como psicológica. Una buena jornada de monte es pura terapia. También es compromiso. Entrenar para poder ir al monte requiere de mucho sacrificio y disciplina. Tambi´én desarrollo intelectual. Hay que estar formándose continuamente en técnicas de esquí, nivología, avalanchas, etc...para volver a casa siempre de una pieza. Por otro lado conoces lugares, gente y culturas increíbles. Y por último, me aporta motivación, que para mí es el motor de la vida. Para otra gente puede ser ir a jugar al pádel o ir al cine... no sé, lo que le guste a cada uno. Para mí es la lista de Picos por subir y las líneas que dibujar por esas montañas con mis esquís.

-¿Qué cree que aporta usted al conjunto, a la comunidad de montañeros y a la sociedad, con sus actividades? ¿Cuál es su objetivo último?

-Yo cuando veo proyectos y actividades de otros esquiadores y alpinistas me ayudan sobretodo a aprender y motivarme; entiendo que suceda lo mismo cuando nosotros hacemos un descenso comprometido por alguna montaña sin esquiar o presentamos proyectos como Neou Muga. Actualmente me encantaría grabar y dar visualización a los Picos de Europa. Si la nieve acompaña, creo que es un lugar privilegiado para la práctica del esquí de travesía.