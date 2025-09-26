El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los trabajadores de la empresa Tirso trabajan en la retirada de la base inferior de El Chivo, situada a 1.850 metros de altitud.

Los trabajadores de la empresa Tirso trabajan en la retirada de la base inferior de El Chivo, situada a 1.850 metros de altitud. Fotos: Alberto Aja | Vídeo: Pablo Bermúdez

El desmontaje del telesilla de El Chivo marca el inicio de la gran reforma de Alto Campoo

Tras la retirada de la histórica instalación, inaugurada en 1976, el Gobierno cántabro ejecutará el plan para modernizar la estación de esquí, dotado con 20 millones de euros

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Alto Campoo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

El viento frío que sopla la ladera de El Chivo estos días parece también llevarse consigo un pedazo de la memoria de Alto Campoo ... . Después de casi cincuenta años dando servicio –desde 1976– el emblemático telesilla se desmonta para dar paso a una nueva etapa en la estación. La actuación marca el inicio del plan de modernización de la estación de esquí impulsado por el Gobierno de Cantabria, dotado con 20 millones de euros, y lo hace con una inversión inicial de 80.000 euros destinada a mejorar la seguridad y la amplitud de las pistas.

