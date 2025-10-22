Nueva máquina pisapistas para Alto Campoo

Nacho Cavia Reinosa Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:49 Comenta Compartir

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo cuenta desde este lunes con la segunda máquina pisapistas adquirida este último año para la instalación, una inversión de 654.000 euros que aumenta a cinco los vehículos de ese tipo.

El objetivo haber invertido 1,3 millones en las dos nuevas máquinas es, ha dicho sobre el terreno el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, «mejorar la calidad y el ritmo de preparación de pistas y dar mayor seguridad tanto a trabajadores como a los usuarios».

Ambas corresponden al modelo PistenBully de la marca alemana Kassbohrer, que en España se distribuye a través de Casli, y cuentan con tecnología punta al llevar incorporado el sistema SNOWSat, que utiliza los datos del GPS para generar una imagen cartográfica de las pistas y transferirla a la cabina para que el conductor conozca en tiempo real la profundidad de la nieve o los puntos y pistas que requieren más nieve o pisado de la misma.

«Estamos haciendo una apuesta importante por la estación de Alto Campoo, por renovarla, por impulsarla, y seguimos la línea de trabajo que emprendimos ya hace dos años», ha afirmado el consejero, acompañado de Inés Mier, la directora general de Cantur, empresa pública que gestiona la estación, y de la directora de Alto Campoo, Cristina López.

Mayor «autonomía»

La responsable de la estación ha señalado que con la incorporación de las dos últimas máquinas pisapistas Alto Campoo también gana en «autonomía».

«Vamos a tener muchísima más eficiencia a la hora de desarrollar los trabajos durante el invierno», ha explicado Cristina López, quien ha matizado que contar con una flota de cinco máquinas «nos permitirá mantener el buen estado de las pistas, en caso de posibles roturas o averías de las máquinas más antiguas».