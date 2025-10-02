El Astillero celebra este domingo el Día de las Aves

Las marismas de El Astillero serán el epicentro de la celebración del Día de las Aves 2025 en Cantabria, que el Ayuntamiento y SEO BirdLife ... han programado para este domingo, 5 de octubre. Las actividades son gratuitas, abiertas a todo aquel que quiera participar, y con el objetivo de acercar el mundo de las aves y la riqueza natural del municipio a vecinos y visitantes.

El programa dará comienzo con un anillamiento científico de 8.30 a 11.30 horas y continuará con dos rutas ornitológicas guiadas a las 10.00 y 11.00 horas. Las actividades finalizarán con la inauguración de la exposición del 13º Rally Fotográfico ecoASTILLERO XXI, una muestra que refleja la biodiversidad de las marismas a través de la mirada de fotógrafos y aficionados. El punto de encuentro será el Centro de Estudios de las Marismas, donde se ofrecerá información y atención a los participantes.

El concejal de Medio Ambiente, Óscar Osorio señala que «las marismas son un aula viva y un orgullo para Astillero. Invito a vecinos y visitantes a descubrir la riqueza ornitológica del municipio y a participar en una jornada que combina divulgación científica, disfrute de la naturaleza y sensibilidad artística». Con esta iniciativa, el Consistorio pretende «reafirmar su compromiso con la educación ambiental, la protección de la biodiversidad y la promoción de un turismo sostenible, situando a las Marismas de Astillero como ejemplo de conservación y participación ciudadana en Cantabria».