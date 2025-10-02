El Astillero celebra este domingo el Día de las Aves
El Ayuntamiento y SEO BirdLife han organizado una jornada de divulgación científica y disfrute de la naturaleza con anillamiento, rutas ornitológicas y la exposición del 13º Rally Fotográfico
Santander
Jueves, 2 de octubre 2025, 14:51
Las marismas de El Astillero serán el epicentro de la celebración del Día de las Aves 2025 en Cantabria, que el Ayuntamiento y SEO BirdLife ... han programado para este domingo, 5 de octubre. Las actividades son gratuitas, abiertas a todo aquel que quiera participar, y con el objetivo de acercar el mundo de las aves y la riqueza natural del municipio a vecinos y visitantes.
El programa dará comienzo con un anillamiento científico de 8.30 a 11.30 horas y continuará con dos rutas ornitológicas guiadas a las 10.00 y 11.00 horas. Las actividades finalizarán con la inauguración de la exposición del 13º Rally Fotográfico ecoASTILLERO XXI, una muestra que refleja la biodiversidad de las marismas a través de la mirada de fotógrafos y aficionados. El punto de encuentro será el Centro de Estudios de las Marismas, donde se ofrecerá información y atención a los participantes.
El concejal de Medio Ambiente, Óscar Osorio señala que «las marismas son un aula viva y un orgullo para Astillero. Invito a vecinos y visitantes a descubrir la riqueza ornitológica del municipio y a participar en una jornada que combina divulgación científica, disfrute de la naturaleza y sensibilidad artística». Con esta iniciativa, el Consistorio pretende «reafirmar su compromiso con la educación ambiental, la protección de la biodiversidad y la promoción de un turismo sostenible, situando a las Marismas de Astillero como ejemplo de conservación y participación ciudadana en Cantabria».
