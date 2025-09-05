Charlas, libros y una salida a la berrea, planes para disfrutar de la naturaleza en Reinosa Organizado por la Concejalía de Medio Ambiente, el programa arranca el 3 de octubre y se extenderá hasta mediados del año que viene abordando una gran variedad de temas relacionados con la flora y la fauna

Nacho Cavia Reinosa Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:14 | Actualizado 15:43h.

Charlas, documentales, libros y una salida a la berrea formarán parte desde el 3 de octubre del 'Programa de Naturaleza 2025-26' de Reinosa, organizado por la Concejalía de Medio Ambiente y que se extenderá hasta mediados del año que viene.

La charla 'Cantabria, territorio de lobos', de Manuel Gutiérrez Romero, y la proyección de un documental, levantarán el telón del programa el viernes 3 de octubre, a las 18.00 horas en La Casona. Continuará el sábado, 4 de octubre, con un Taller de Cianotipias a cargo de Intemperie Paisajes y una Salida Medioambiental a la Berrea que organizan La Raya Cantábrica y Raíces y Sueños.

Citas de noviembre y diciembre

‹ De cara al mes de noviembre se ha planificado una nueva salida medioambiental el sábado día 8, con dos objetivos: uno micológico y otro arbóreo, para conocer los más antiguos de Cantabria. Esta actividad incluye el viaje en autobús para transportar a los participantes hasta Bustillo del Monte. Las inscripciones deben realizarse a través de Raíces y Sueños al igual que las del Taller de Fósiles y Dinosaurios para niños ofrecido por Diego de Vallejo. El jueves 14 de noviembre, en La Casona, tendrá lugar la presentación del libro 'Cordillera', de Marta del Riego Arta y, también en La Casona, el 28 de noviembre está programada la charla 'Lobo estepario', de Manuel González, acompañada por la proyección de un documental. Para cerrar 2025 habrá dos citas, ambas en la Casona: una charla de la Fundación Oso Pardo, el día 12 a las 18.00 horas, y el Curso de Plumas de Aves Rapaces, a cargo de Iván Esteban 'el Plumas', el 20 y el 21 de diciembre. ›

Programación para 2026

El programa se retomará el 30 de enero de 2026, con una charla sobre biorresiduos, para centrarse en febrero en la economía circular, con un Taller de Reparación y Customización de Ropa y un Curso de Huerta: protege y nutre tus cultivos de forma natural, que se desarrollará a lo largo de las jornadas del 20 y 27 de febrero y 6, 13 y 20 de marzo. En este último mes, el día 27, se ha organizado un intercambio de semillas a cargo de la Red de Semillas de Cantabria en La Casona.

En abril se ofrecen dos actividades: una primera los días 11 y 12 sobre Fotografía de naturaleza, con Enrique Talledo, y otra de Anillamiento científico de aves, a cargo de GIA León los días 17, 18 y 19 de abril. En mayo repetirán la Asociación Herpetológica Timon y Estrella Alfaro con su propuesta Plantas, plantas y más plantas. Etnobotánica para el futuro. Las citas de la primavera se cierran con la proyección, el 5 de junio, del documental El bosque salvaje de Pardomino, de Bicho Producciones y el curso Biología fluvial, el mundo oculto de los ríos, que impartirán Carlos Martínez y Yago Matías.

El verano se inaugurará con el Campamento de Día de Naturaleza, de Raíces y Sueños, destinado a niños de 6 a 12 años. Además, en julio tendrá lugar un Curso de Quirópteros los días 17 y 18 a cargo de Raúl Molleda; la charla de Rubén Porras 'Guepardos en Namibia', el día 26, y un taller de Mariposas Nocturnas el 30 de julio, que ofrecerá la asociación Zeryrthia. Esta misma asociación clausurará el Programa de Naturaleza el 1 de agosto con un Taller de Mariposas Diurnas.