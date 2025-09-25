Las mejores imágenes de Cabárceno tienen premio

la sociedad regional Cantur ha convocado el 'I Concurso de Fotografía Parque de la Naturaleza de Cabárceno', para promocionar la singularidad paisajística y la diversidad ... de fauna y flora de la instalación, y sensibilizar sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. El plazo de participación está abierto hasta el 31 de mayo de 2026. El certamen invita a tanto a fotógrafos profesionales como aficionados a explorar el Parque de Cabárceno y capturar su visión a través del objetivo.

El concurso se organiza alrededor de tres temáticas: 'Paisaje del Parque', 'Fauna salvaje' y 'Flora, insectos, aves, reptiles y anfibios'. Hay establecidas dos categorías de participantes, una general abierta a todo el público y otra destinada a autores noveles menores de 18 años.

Un jurado compuesto por profesionales de la fotografía y trabajadores del parque será el encargado de valorar las obras anónimas, de acuerdo con criterios técnicos de originalidad y de fidelidad al entorno del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. El fallo tendrá lugar el 30 de junio de 2026. Se ha establecido un premio por cada una de las temáticas propuestas y otro para la mejor imagen presentada por un autor novel que consiste en una visita salvaje para cuatro personas por Cabárceno y un diploma acreditativo. Cada participante podrá presentar hasta cinco fotografías por temática en formato digital (.jpeg, mínimo 2 MB) y deberá enviarlas a través de la plataforma WeTransfer a la dirección de correo electrónico aulacabarceno@cantur.com. Tendrá también que mandar un correo directo a esta misma dirección indicando que se han enviado imágenes.