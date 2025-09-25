El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un fotógrafo capta una imagen del parque de Cabárceno. Daniel Pedriza
DMontaña

Las mejores imágenes de Cabárceno tienen premio

Cantur convoca el I Concurso de fotografía sobre el parque, abierto tanto a profesionales como a aficionados

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:30

la sociedad regional Cantur ha convocado el 'I Concurso de Fotografía Parque de la Naturaleza de Cabárceno', para promocionar la singularidad paisajística y la diversidad ... de fauna y flora de la instalación, y sensibilizar sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. El plazo de participación está abierto hasta el 31 de mayo de 2026. El certamen invita a tanto a fotógrafos profesionales como aficionados a explorar el Parque de Cabárceno y capturar su visión a través del objetivo.

