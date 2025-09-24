La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre El Collado Jermoso amaneció con hasta 20 centímetros de nieve, un fenómeno que no se producía en estas fechas desde hace 28 años.

R. Fariñas Santander Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:37

En contra de todas las predicciones y lo que parecía iba a quedar en una simple anécdota, la primera nevada del invierno sorprendió a los vecinos de las zonas más altas de los Picos de Europa. Una nevada temprana, aún en verano, que dejó una estampa invernal propia de principios de año.

«Pues va a ser que lo que iba a ser lluvia… no lo fue», bromeaban desde el Collado Jermoso al difundir las imágenes de un paisaje completamente blanco. A 2.000 metros de altitud, la nieve redibujó el escenario de la montaña leonesa a comienzos de la semana, alcanzando espesores de hasta 20 centímetros en algunos puntos.

Aunque se espera que la situación se prolongue durante el invierno, las previsiones anuncian una subida de temperaturas en los próximos días. «En Picos de Europa, del tiempo… lo que se vea», recuerdan ahora los montañeros tras comprobar que la lluvia anunciada finalmente se convirtió en nieve.

Desde el perfil de Valle de Valdeón subrayaban que una precipitación de este calibre en septiembre «no se veía desde hace 28 años». Los tejados y el mobiliario del refugio de Collado Jermoso amanecieron sepultados bajo un manto blanco que transportó a sus últimos moradores a pleno mes de enero, adelantando la despedida de temporada en este paraíso de montaña antes de la llegada oficial del invierno.