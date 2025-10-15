El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Federación Cántabra de Montaña ha sido reconocida por su labor en el entorno de Cabaña Verónica. DM
DMontaña

El Proyecto Libera apadrina a la Federación Cántabra de Montaña y al Grupo Local Seo-Castro en su lucha contra la 'basuraleza'

La iniciativa de Seo/BirdLife ofrece apoyo y promueve acciones locales que tienen como objetivo terminar con el abandono de residuos en los espacios naturales

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:18

Comenta

El Proyecto Libera, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha dado a conocer las entidades locales seleccionadas para formar parte de su programa 'Apadrinamientos ... de espacios naturales'. Esta iniciativa está destinada a respaldar a asociaciones locales comprometidas con la protección y conservación de entornos naturales y la eliminación de la 'basuraleza'.

