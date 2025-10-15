El Proyecto Libera apadrina a la Federación Cántabra de Montaña y al Grupo Local Seo-Castro en su lucha contra la 'basuraleza'

El Proyecto Libera, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha dado a conocer las entidades locales seleccionadas para formar parte de su programa 'Apadrinamientos ... de espacios naturales'. Esta iniciativa está destinada a respaldar a asociaciones locales comprometidas con la protección y conservación de entornos naturales y la eliminación de la 'basuraleza'.

En Cantabria dos han sido los proyectos seleccionados. Por un lado el de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada (FCDME), que actúa en el entorno del Refugio Vivac de Cabaña Verónica, en el municipio de Camaleño, retirando residuos como envases metálicos, plásticos y vidrios de simas próximas, con el objetivo de preservar la calidad ambiental de este espacio de alta montaña.

Por otro lado, el Grupo Local SEO-Castro impulsa el proyecto 'Basuraleza Ensilada', centrado en la retirada de residuos plásticos derivados de prácticas agroganaderas en Guriezo y Castro-Urdiales. La iniciativa aborda el impacto de estos residuos en ríos, estuarios, playas y campiñas, promoviendo la implicación de ganaderos, escolares y entidades locales para lograr una gestión más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Además, la Asociación Canina Licaón desarrolla el proyecto 'España a pie contra la Basuraleza VI', una ruta a pie que conecta la localidad asturiana de Ribadesella con Mondragón, en Guipúzcoa, atravesando espacios naturales de cinco comunidades autónomas. En Cantabria la iniciativa se centra en la concienciación ciudadana y el registro de residuos en zonas rurales y naturales, promoviendo el respeto por el entorno a través del senderismo y la participación comunitaria.

LIBERA proporciona ayudas económicas de hasta 1.500 euros, asesoría técnica para el desarrollo de los proyectos, formación en diferentes áreas, y la organización de un encuentro anual en el que los apadrinamientos seleccionados pueden intercambiar experiencias y establecer colaboraciones.

En esta novena edición, han sido apadrinadas 66 iniciativas de todo el país y, entre ellas, cuatro han recibido el distintivo de 'Apadrinamiento plus', que cuenta con una financiación de hasta 3.000 euros, debido a la ejecución de actividades de mayor impacto. Concretamente, las entidades seleccionadas son la Asociación Parque Dunar Matalascañas (Huelva), la Asociación Cultural Gaya Nuño de Tardelcuende (Soria), Solman: Solidaridad Manchega (Ciudad Real) y la Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals (Tarragona). Para acceder a esta categoría, los proyectos deben haber participado en el programa de 'Apadrinamientos de espacios naturales' al menos en los dos años previos. Para la selección de proyectos, el Proyecto LIBERA ha valorado la calidad y variedad de enfoques propuestos para luchar y poner fin a la basuraleza. En este sentido, la decisión ha estado marcada por el elevado valor ecológico de las áreas seleccionadas, así como por su alineación con los tres ejes fundamentales del Proyecto LIBERA: conocimiento, prevención y participación.