El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Picos de Europa está entre las zonas afectadas según el informe de Seo/BirdLife. DM
DMontaña

Seo/BirdLife incluye Picos de Europa entre las 28 áreas españolas con contaminación difusa

La organización advierte de la presencia generalizada de 60 contaminantes orgánicos en estos lugares

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:41

Comenta

El segundo informe sobre contaminación difusa en áreas Importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad (IBA, por sus siglas en inglés) presentado ... esta semana por SEO/BirdLife advierte de la presencia generalizada de 60 contaminantes orgánicos en 28 zonas en España, entre ellas Picos de Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo
  2. 2

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  3. 3

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  4. 4

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  5. 5

    La calle Ataúlfo Argenta de Santander vuelve a cerrarse al tráfico por un derrumbe del alcantarillado
  6. 6

    La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa
  7. 7

    El coronel Jorge Bodelón será el nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria
  8. 8 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9

    Los carteros no quieren ir en patinete
  10. 10

    Los comercios cántabros abrirán los festivos de Jueves Santo, La Asunción y el lunes 7 de diciembre de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Seo/BirdLife incluye Picos de Europa entre las 28 áreas españolas con contaminación difusa

Seo/BirdLife incluye Picos de Europa entre las 28 áreas españolas con contaminación difusa