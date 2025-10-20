La Sociedad Micológica de Cantabria acerca el mundo de las setas de otoño al público

El otoño es tiempo de setas y por eso la Sociedad Micológica Cántabra (Somican) participarña en diversas actividades micológicas que se desarrollarán en Cantabria durante ... esta estación. Así, la entidad organiza directamente algunos cursos y jornadas micológicas, al tiempo que colabora en otras iniciativas de carácter cultural y divulgativo que se celebran en distintos puntos de la región. Todas ellas son actividades que tienen como objetivo aprender, compartir y disfrutar del mundo de los hongos.

La actividad de este otoño empieza este lunes, 20 de octubre y el martes 21, con 20 y 21 de octubre un curso de iniciación que tendrá lugar en Camargo. Allí la entidad ofrece formación básica dirigida a quienes desean dar sus primeros pasos en el conocimiento de las setas y la micología. La formación continuará en esta localidad los días 11 y 12 de noviembre, con un curso avanzado para continuar profundizando en la identificación y clasificación de especies fúngicas.

La entidad organiza directamente las XXXVIII Jornadas Micológicas de Cantabria, que se celebran también en Camargo entre el 11 y el 16 de noviembre. Se trata de uno de los eventos micológicos más destacados del año en la región, con un amplio programa de conferencias, exposiciones y salidas al campo.

Antes, acogerán jornadas micológicas de distinta índole, en cuya organización también colabora la Sociedad Micológica Cántabra en Luey, el 25 y 26 de octubre. La localidad de Val de San Vicente celebra la 27 edición de este fiesta de la seta con salidas, talleres, degustaciones y actividades divulgativas abiertas a todos los públicos. El primer fin de semana de septiembre la cita setera se traslada hasta Los Carabeos, en el municipio de Valdeprado del Río. Será un encuentro micológico, el decimoprimero que acoge este lugar, con actividades de campo, exposición y degustaciones. Finalmente el 8 y 9 de noviembre será un fin de semana dedicado a la micología en la zona oriental de Cantabria en las XXXIII Jornadas Micológicas en Colindres.