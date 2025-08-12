Torrelavega acogerá un taller de anillamiento científico de aves el 22 de agosto

Laura Masegosa Torrelavega Martes, 12 de agosto 2025, 15:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrelavega ha incluido en el programa del proyecto 'Torrelavega Conexión Natural' una jornada de anillamiento científico abierta a todos los públicos. La cita tendrá lugar el próximo 22 de agosto, en horario de 8.30 a 12.00 horas, con punto de encuentro en el aparcamiento del Centro Especial de Empleo Serca.

Se trata de una actividad gratuita en la que los participantes podrán conocer de cerca algunas de las aves que habitan en el municipio y descubrir cómo se lleva a cabo el anillamiento, una técnica utilizada por los ornitólogos para identificar y estudiar a las especies, así como para seguir sus movimientos y hábitos de vida.

El objetivo es fomentar el conocimiento y la sensibilización sobre la biodiversidad local, al tiempo que se promueve la participación ciudadana en acciones que contribuyan de forma directa a la conservación del medio natural.

Las inscripciones pueden formalizarse a través del enlace habilitado por la organización y la información adicional se ofrece en el teléfono 674 318 927.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto 'Torrelavega Conexión Natural', liderado por el Ayuntamiento en colaboración con el Patronato Municipal de Educación Serca y la organización SEO/BirdLife. Cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Prtr), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

El taller se suma a otras propuestas de este programa, que busca acercar la naturaleza a la ciudadanía y poner en valor los espacios verdes del municipio, reforzando el compromiso de Torrelavega con la educación ambiental y la protección de su patrimonio natural y paisajístico.