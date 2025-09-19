El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Parque del Patatal ha acogido varias actividades del proyecto 'Torrelavega conexión natural'. Luis Palomeque
DMontaña

Torrelavega presenta una guía para el fomento y gestión de la biodiversidad urbana

Será en una jornada, en el marco del proyecto 'Torrelavega conexión natural', que tendrá lugar el miércoles, 24 de septiembre, a las 17.00 horas en Espacio Mujeres

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:35

El Ayuntamiento de Torrelavega, en el marco del proyecto 'Torrelavega Conexión Natural' ha organizado una jornada informativa sobre la 'Guía para el fomento y gestión ... de la biodiversidad urbana en Torrelavega' que se celebrará el miércoles, 24 de septiembre, en 'Espacio Mujeres' (Avenida de la Constitución 14), a las 17.00 horas.

