Torrelavega presenta una guía para el fomento y gestión de la biodiversidad urbana
Será en una jornada, en el marco del proyecto 'Torrelavega conexión natural', que tendrá lugar el miércoles, 24 de septiembre, a las 17.00 horas en Espacio Mujeres
Santander
Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:35
El Ayuntamiento de Torrelavega, en el marco del proyecto 'Torrelavega Conexión Natural' ha organizado una jornada informativa sobre la 'Guía para el fomento y gestión ... de la biodiversidad urbana en Torrelavega' que se celebrará el miércoles, 24 de septiembre, en 'Espacio Mujeres' (Avenida de la Constitución 14), a las 17.00 horas.
Allí presentarán las principales actuaciones de renaturalización urbana desarrolladas en el municipio en el marco de este proyecto, la hoja de ruta para el fomento y gestión de la biodiversidad urbana en la ciudad, y se realizará una dinámica de mapeo colaborativo para ubicar, de manera participativa, lugares de la ciudad con problemas relacionados con las inundaciones, las especies invasoras o espacios de oportunidad para la conectividad en el municipio. La actividad concluirá con una puesta en común y un debate. Alicia Polidura y Adrián Pérez, técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelavega, y Juan Pardo, técnico en la delegación de SEO/Birdlife en Cantabria, serán los encargados de explicar los detalles a las personas que acudan a esta sesión.,
La concejala de Medio Ambiente, Patricia Portilla, anima a los vecinos a participar «en esta interesante jornada que permitirá conocer un poco más este proyecto» liderado por el Ayuntamiento de Torrelavega, con la colaboración del Patronato Municipal de Educación-SERCA y SEO/ BIRDLIFE, que tiene un presupuesto de dos millones de euros y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-Next GenerationUE.
