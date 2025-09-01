Tresviso conmemora el 50 aniversario de la primera expedición en sus cuevas

El ayuntamiento de Tresviso tiene previsto celebrar los días 5 y 6 de septiembre con diversos actos el 50 aniversario de 'Tresviso cave Project', conmemorando ... de esta forma el trabajo que inició en 1970 la Sociedad Sociedad Espeleológica de la Universidad de Lancaster (LUSS) y que ha supuesto desde entonces, con la colaboración de otras expediciones posteriores, la investigación y el conocimiento de las cuevas del entorno de la localidad lebaniega. Se espera contar con un centenar de espeleólogos, setenta de ellos veteranos, pertenecientes a LUSS, que han confirmado su presencia en el 50 aniversario.

Los actos darán comienzo el viernes, 5 de septiembre, con la actuación del dúo Javi Lost, y el sábado se convertirá en la jornada principal, ya que a las 10.30 horas está previsto que se inicien unas maniobras de espeleosocorro con la expedición de espeleología de este año en la zona, Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria

A las 13.00 horas se inaugurarán las obras realizadas en el edificio del Ayuntamiento y una hora después habrá una paella popular con la aportación de 10 euros, previa inscripción y recogida de tickets, llamando al teléfono 628881611.

Por la tarde, a las 16.00 horas, está prevista una charla de seguridad en montaña, rescates y buenas prácticas; a las 18.00 y a las 21.30 horas, actuaciones de Mariu Torre y de Sara Súa, respectivamente; a las 22.00 horas, habrá una espicha gratuita, donada por vecinos y por los establecimientos de la localidad, y a partir de las 23.00 horas tendrá lugar el fin de fiesta con la actuación de Julianín y sus teclados.

La organización de los actos corre a cargo del ayuntamiento de Tresviso, colaborando en este aniversario la quesería de Javier Campo, bar-restaurante El Redondal; bar-restaurante La Taberna, quesería La Provincia 1888 y apartamentos rurales El Tío Pablo, todos ellos de la localidad lebaniega.

Proyecto Cuevas de Tresviso en el macizo Oriental

El Proyecto Cuevas de Tresviso tiene su área de exploraciones de espeleología en el macizo Oriental (también llamado Ándara) del Parque Nacional de Picos de Europa, donde han participado diferentes expediciones de espeleología.

Fue este macizo el que atrajo la atención de la Sociedad Espeleológica de la Universidad de Lancaster (LUSS), que lo exploró desde principios de 1970 del pasado siglo hasta 1987, con la ayuda de SEII, antes de que varios clubes españoles, como AD KAMI, GE Flash y Tracalet, asumieran la exploración a principios de los años noventa. Las cuevas más importantes de esta zona son CS-9 Torca de Jou Sin Tierre (-1203 m) y Torca del Cueto de Los Senderos (-1169 m), así como la principal resurgida, Cueva del Nacimiento (+535 m).

En los primeros años, la exploración se montó desde la localidad de Tresviso y la exploración estuvo dominada por la cueva de resurgimiento Cueva del Nacimiento (Cueva del Agua) ubicada al pie de la cordillera, que centró en esos primeros años la investigación espeleológica.

La Cueva del Nacimiento desemboca en un canal que bordea la garganta del río Urdón, con un caudal medio de 2 m³/segundo. Los pasajes tras el resurgimiento dan lugar a más de 12 km de pasaje estudiado y un desnivel positivo de más de 535 m. La cuenca tiene una extensión aproximada de 40 km³ e incluye cuevas como la Torca Jou Sin Tierre (CS-9), a -1203 m de profundidad, y la Torca del Cueto de Los Senderos (Sima 56), a -1169 m de profundidad.

A finales de los años 70, LUSS amplió la Cueva del Nacimiento hasta los 11 km y los 300 m, pero después de varios años, la cueva fue abandonada, ya que todas las rutas principales se hundieron y no se pudo encontrar una continuación. LUSS entonces centró su atención en la zona de Ándara, más arriba en la cordillera, y buscó cuevas que descendieran al sistema del Nacimiento y, con suerte, crearán una travesía récord de más de 1500 metros.

Encontraron varias cuevas profundas alrededor de esta zona de «campamento superior»; Sara, Tere, Flowerpot, Dosser's Delight y Sima 56, fueron empujadas a profundidades respetables, pero la conexión seguía siendo difícil de alcanzar.

LUSS y luego SWCC pasaron algún tiempo buceando en los sumideros de Nacimiento, y así los viajes posteriores de los años 90 se concentraron en la región densamente arbolada de la Sierra de la Corta, buscando una posible entrada intermedia entre el resurgimiento y las cuevas profundas en la cima de la cordillera.

Los clubes españoles, que comenzaron alrededor de 1993 se establecieron en el cercano pueblo de Bejes (Cillorigo de Liébana) y gradualmente exploraron hacia la misma zona que LUSS, a veces descubriendo nuevas formas de avanzar en cuevas existentes, o encontrando nuevos sistemas profundos, que culminaron en el hallazgo del más profundo en Ándara, CS-9 Torca de Jou Sin Tierre (-1203m).

En 2010, clubes del Reino Unido, con espeleólogos de LUSS, comenzaron a regresar a la zona, explorando de nuevo los rincones más remotos de la Cueva del Nacimiento y revisitando algunas de las cuevas más profundas, según lo permitía el aforo. La colaboración con algunos clubes españoles se convirtió en la norma y fue entonces cuando comenzó el Proyecto Cuevas de Tresviso, una iniciativa conjunta de numerosos clubes del Reino Unido y España.

Desde el año 2015 se lleva a cabo la exploración como Proyecto Cuevas de Tresviso, que es una colaboración entre varios clubes del Reino Unido y el club ADKAMI con sede en Madrid.

El objetivo general sigue siendo el mismo, una conexión entre una (o muchas) de las simas profundas con el resurgimiento, creando un sistema de cuevas entre las 10 más profundas del mundo, el más profundo de España y potencialmente uno de los viajes a través de las cuevas más profundas del mundo.

Se cree que la mayoría de las cuevas del macizo Oriental exploradas desembocan en la cueva de resurgimiento llamada Cueva del Agua (Cueva del Nacimiento), que tiene más de 12 kilómetros de longitud, situada bajo la localidad de Tresviso.