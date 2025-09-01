El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descenso en una de las cuevas exploradas DM
DMontaña

Tresviso conmemora el 50 aniversario de la primera expedición en sus cuevas

Un centenar de espelólogos participarán el próximo fin de semana en charlas y maniobras en el interior de la cavidad

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:39

El ayuntamiento de Tresviso tiene previsto celebrar los días 5 y 6 de septiembre con diversos actos el 50 aniversario de 'Tresviso cave Project', conmemorando ... de esta forma el trabajo que inició en 1970 la Sociedad Sociedad Espeleológica de la Universidad de Lancaster (LUSS) y que ha supuesto desde entonces, con la colaboración de otras expediciones posteriores, la investigación y el conocimiento de las cuevas del entorno de la localidad lebaniega. Se espera contar con un centenar de espeleólogos, setenta de ellos veteranos, pertenecientes a LUSS, que han confirmado su presencia en el 50 aniversario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  2. 2

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  3. 3

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  4. 4

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  5. 5

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  6. 6

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  7. 7

    Las Guerras Cántabras de Los Corrales vencen a la lluvia y el público se rinde al desfile final
  8. 8

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  9. 9

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  10. 10

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tresviso conmemora el 50 aniversario de la primera expedición en sus cuevas

Tresviso conmemora el 50 aniversario de la primera expedición en sus cuevas