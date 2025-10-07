Voluntarios de Seo BirdLife construirán una charca para anfibios en la Marisma Blanca de El Astillero

La Marisma Blanca de El Astillero acogerá este sábado, 11 de octubre, una nueva jornada de voluntariado que consistirá en crear una charca para anfibios. ... La actividad se desarrollará en el marco del Programa de Voluntariado y Educación Ambiental en Cantabria (Provoca) y está organizada por Seo-BirdLife.

Se trata de una acción de voluntariado ambiental y construcción de estructuras, que se desarrollará de 10 a 14 horas. Será una charca naturalizada que se espera que sirva como medida para la conservación para las ocho especies de anfibios que hay registradas en el municipio. Esta iniciativa está organizada por Seo-BirdLife. El punto de encuentro de los voluntarios se ha situado en el Mirador de la Marisma Blanca, junto a la rotonda de la Avenida de Juan Carlos I.

Este tipo de inciativas ya se han ejecutado antes en El Astillero donde, a través de este programa de voluntariado, Seo-BirdLife ha construido hasta ahora 27 charcas para anfibios. Explica Felipe González, delegado en Cantabria de la entidad, que en estos momentos «estamos renovando y arreglando algunas de las charcas que construimos con anterioridad mientras hacemos otras nuevas». Esta actividad dice González que «es muy satisfactoria porque conlleva el trabajo manual de excavar y construir, pero se ven los resultados muy rápido. Pronto, con las primeras lluvias del otoño, se llenará esta nueva charca que será ocupadda por las especies de anfibios que hay en la zona». Para participar es necesario apuntarse en la página web del programa Provoca.

En El Astillero se sabe de la presencia de ocho especies de anfibios, una de ellas, la ranita de San Antonio, incluida como vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. También se encuentran y se están reproduciendo en la zona ejemplares entre otros de sapo partero común, tritón jaspeado, tritón palmeado y tritón alpino.