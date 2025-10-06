Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño

Otoño es un buen mes para disfrutar de la naturaleza de Cantabria, lejos del calor veraniego o del frío invernal. Naturea ha programado varias rutas ... esta semana para disfrutar del Parque Nacional Saja-Besaya o de los Collados del Asón solo, en familia o con amigos. Aquí le dejo varias pistas por si tiene vacaciones o un día libre y aún no tiene decidido a dónde tirar la cometa esta semana:

1 Jueves, día 9 Un recorrido por la Peñuca de Colio

Todavía hay plazas disponibles este martes para apuntarse a la ruta que discurre por la Peñuca de Colio. Saldrá a las diez de la mañana de la Casa de la Naturaleza de Pesaguero. Con una dificultad media, el recorrido se hace en unas seis horas por senderos, caminos de herradura y pistas forestales. ¿El premio? Disfrutar de panorámicas variadas como el desfiladero de la Hermida, la peña Ventosa o buena parte del macizo de Ándara de Picos de Europa.

2 Viernes, día 10 Entre eucaliptos por Montehano

Es este viernes y también quedan plazas para disfrutar de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Naturea tiene prevista una ruta circular, que partirá a las diez de la mañana del Centro de Interpretación del Parque Natural Marismas en Santoña. Son dos horas y media de camino por senderos y pistas forestales. Montehano se caracterizada por la mezcolanza de rodales de encinar cantábrico y plantaciones de eucalipto, escondiendo en su interior elementos de la Guerra Civil y fortificaciones medievales como el Convento de Montehano, actualmente ocupado por monjes capuchinos, que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1991.

3 Viernes, día 10 En lo alto de la Sierra de Collaín

Descubrir el Pico Jano es posible este viernes, a partir de las 10 de la mañana, de la mano de Naturea. El punto de encuentro es la Casa de la Naturaleza de Pesaguero. La ruta dura cuatro horas y media y discurre por senderos, caminos de herradura y pistas forestales. La dificultad es media pese a tratarse de la cumbre mas elevada de la Sierra de Collaín, que separa los valles de Cereceda y Valdebaró. A pesar de su modesta altitud se erige en una extraordinaria atalaya sobre el conjunto de la comarca lebaniega. La cumbre ofrece una panorámica repleta de altas montañas que flanquean los tres grandes valles del Deva, el Quiviesa y el Bullón.

4 Viernes, 10 de octubre En los límites del parque natural Saja Besaya

La ruta por el Monte Hornero parte de Bárcena Mayor, único pueblo que se encuentra dentro de los límites del parque natural Saja-Besaya. Con una duración de algo más de tres horas, discurre entre senderos y pistas. No es un recorrido difícil entre sauces, robles y castaños. En las cotas más altas de la ruta hay una buena panorámica de la vega sobre la que se asienta Bárcena Mayor y del entorno montañoso que la rodea.

5 Sábado, 11 de octubre En un rincón desconocido de Cabuérniga

Este sábado es un buen día para disfrutar de la ruta que discurre por el arroyo Viaña. Partirá a las diez de la mañana del Centro de Interpretación del parque natural Saja Besaya. Es una ruta de algo más de cinco horas y media entre senderos. Discurre por uno de los rincones naturales más desconocidos del municipio de Cabuérniga y recorre una de las cinco Reservas Fluviales de Cantabria, la Reserva Natural Fluvial (RNF) Arroyo de Viaña, un pequeño afluente del Saja. Se trata de un característico arroyo cantábrico que modela canales sobre calizas y conglomerados; a lo largo de su curso disfrutaremos de sus saltos de agua, cascadas y pozas, donde habita la trucha común, la nutria, el turón y varias especies de anfibios y reptiles