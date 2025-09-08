El Ecoparque Trasmiera organiza rutas por los encinares de Isla y la ría de La Arena

El Ecoparque de Trasmiera ofrece una nueva ruta para que sus participantes descubran el entorno natural y cultural de Isla. Tendrá lugar los próximos jueves ... 11 y 18 de septiembre y es necesario apuntarse previamente para participar. Consistirá en una caminata de ocho kilómetros que se puede hacer en tres horas aproximadamente. El número de participantes máximo es de 25 personas.

La visita se inicia en la plaza de la Iglesia de San Julián y Santa Basilisa, que data del siglo XVI. Este edificio es conocido también como la catedral de las Siete Villas por su monumentalidad. A su lado está el antiguo hospital de peregrinos y hoy albergue del Camino de Santiago datado en el siglo XI. Saliendo de la plaza el grupo se detendrá para disfrutar de las vistas del Monte Cincho y las playas de Isla. También contemplará la Torre de Cabrahigo, fortificación militar del siglo XIV. Desde allí los participantes bajarán por sendas hasta la ría de la Arena o Castellanos, donde encontrarán los vestigios del molino de mareas de Castellanos. Recorrerán después una senda entre encinas, bordeando los arenales que se forman en la desembocadura del río Campiazo, hasta llegar a la playa de La Arena. Desde allí se acercaránl final de los acantilados de Isla, desde donde regresarán entre viñas y huertas al pueblo. La última parada será ante el palacio de los Condes de Isla. Al finalizar la ruta, unas rabas y otros manjares típicos ayudarán a los excursionistas a reponer las fuerzas.