El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros del grupo Pico Cordel en una de sus ascensiones. DM
DMontaña

El grupo de montaña Pico Cordel sube la cima que lleva su nombre

La marcha, organizada por el club de Reinosa Forgings&Castings, está prevista para este sábado | No es necesario inscribirse para participar

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:17

El Grupo de Montaña Pico Cordel de Reinosa celebra este sábado, 6 de septiembre, la ascensión a la cima que lleva su nombre. Se trata ... de una actividad que cada año este club, perteneciente al Grupo de Empresa Reinosa Forngings&Castings, incorpora en su calendario anual de marchas a principios de septiembre como una de sus celebraciones tradicionales que va más allá del ámbito deportivo. No es necesario inscribirse para participar en esta marcha. El punto de encuentro es la calle Ronda de Reinosa a las 8.00 horas. Los participantes acudirán en sus coches particulares para ascender hasta Brañavieja donde empieza la ruta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  2. 2

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  3. 3 Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo
  4. 4

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  5. 5

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  6. 6

    Una etapa íntegra por Cantabria
  7. 7

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  8. 8

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  9. 9

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  10. 10

    El Gobierno de Cantabria responde con el anuncio de tres nuevos destinos para 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El grupo de montaña Pico Cordel sube la cima que lleva su nombre

El grupo de montaña Pico Cordel sube la cima que lleva su nombre