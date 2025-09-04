El grupo de montaña Pico Cordel sube la cima que lleva su nombre

El Grupo de Montaña Pico Cordel de Reinosa celebra este sábado, 6 de septiembre, la ascensión a la cima que lleva su nombre. Se trata ... de una actividad que cada año este club, perteneciente al Grupo de Empresa Reinosa Forngings&Castings, incorpora en su calendario anual de marchas a principios de septiembre como una de sus celebraciones tradicionales que va más allá del ámbito deportivo. No es necesario inscribirse para participar en esta marcha. El punto de encuentro es la calle Ronda de Reinosa a las 8.00 horas. Los participantes acudirán en sus coches particulares para ascender hasta Brañavieja donde empieza la ruta.

El itinerario pasará por la Cabaña de Cuencagen y el Portillo del mismo nombre hasta llega a Pico Cordel, situado a 2.061 metros. Allí tendrá lugar una misa. Esta celebración religiosa es una tradición que data del año 1978, cuando un integrante de este grupo, Cecilio Gómez, fue ordenado sacerdote y celebró su primera misa en la cima de Pico Cordel. Esta tradición no se perdería y todos los años son muchas las personas que suben desde distintos puntos para celebrar esta ceremonia por los amigos montañeros fallecidos. El grupo regresará a Brañavieja por el mismo camino por el que ascendió al Cordel.

La duración prevista de la actividad es de 4,5 horas, incluida la celebración de la misa. Los montañeros recorrerán una distancia de 10.5 kilómetros. El desnivel acumulado es de 493 metros tanto en el ascenso como en el descenso. Esta marcha tiene una dificultad media. Transita por pistas, caminos y senderos pastoriles y tramos de piedra suelta, con un desnivel medio de subida y bajada. Requiere buena preparación física.

Cada año el Grupo de Montaña Pico Cordel organiza cerca de una veintena de rutas por distintos lugares de Cantabria, Asturias y norte de Castilla y León. Cada una de ellas puede ser de distinta dificultad y está tipificada como ascensión, travesía o circuito.