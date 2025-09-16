¿A qué suena el Nansa? La reserva acoge ,del 19 al 20 de septiembre, la quinta edición de las Jornadas Europeas de Patrimonio, con un calendario de propuestas que incluye un amplio abanico de rutas interpretativas por espacios naturales y enclaves arqueológicos y culturales

Vivir en plena naturaleza el fenómeno de una berrea y seguir el rastro de la fauna local acompañado de un guía o viajar al centro de la tierra por enclaves arqueológicos como la cueva del Chufín (Patrimonio de la Humanidad de la Unesco), forma parte de la batería de propuestas que acogerá el Valle del Nansa, entre los días 19 al 21 de septiembre, y enmarcados dentro de la quinta edición de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Un programa que incluye visitas a enclaves arqueológicos y arquitectónicos, rutas guiadas en entornos naturales de gran valor ambiental, además de actividades gastronómicas vinculadas a la tradición y actuaciones musicales y teatrales en diferentes localizaciones.

El programa, este año se desarrollan bajo el lema '¿A qué suena el Nansa?', lo organiza la asociación Entre Valles con el patrocinio de la Fundación Camino Lebaniego, y pretende acercar a la ciudadanía el patrimonio cultural de la comarca mediante actividades relacionadas con la música, el paisaje, la arqueología y las artes escénicas.

Las jornadas se presentaron este martes en una rueda de prensa ofrecida por la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde; y la presidenta de la asociación Entre Valles, Rosalía Palazuelos.

El programa

Las Jornadas Europeas de Patrimonio se iniciaron en 1985 en el seno del Consejo de Europa y se celebran en la actualidad en más de 40 países, con el objetivo de acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía. En esta ocasión el enclave elegido como 'leit motiv' de las jornadas es el valle del Nansa. Así, la actividad comenzará este viernes 19 de con la visita a la Cueva de Chufín, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con turnos a las 10.00, 12.00, 14.40 y 16.40 horas. A las 11.00 horas tendrá lugar la visita a la Ferrería de Cades, con demostración de su funcionamiento histórico y recorrido por el molino anexo.

Por la tarde, a las 18.00 horas, se llevará a cabo la Ruta de la Berrea con Naturea, una salida guiada para observar el ciclo reproductivo del ciervo, que concluirá con una cena en Casa Molleda. La jornada finalizará a las 22.30 horas con el concierto gratuito del grupo Martes Martes en la Sala Cultural Chema Puente de Pejanda, dentro de su gira «En Blanco».

El sábado 20 se iniciará a las 8.30 horas con la actividad de rastreo con Ecosfera, un recorrido interpretativo centrado en la identificación de huellas y rastros de fauna local. A las 16.00 está prevista la visita guiada a la Casona de Tudanca, vinculada a José María de Cossío y a autores como Unamuno o Gerardo Diego.

Ese mismo día, a las 18.30 horas, la Ferrería de Cades acogerá la representación de 'Esto NO es un libro: Cervantes y Saavedra', a cargo de la compañía Hilo Producciones. La propuesta combina recursos escénicos, humor e interacción con el público para acercar la obra cervantina a diferentes perfiles de espectadores.

El domingo 21 comenzará con la visita a la Cueva El Soplao a las 10.30, misma hora a la que la Finca Casa del Sol, situada junto a la cavidad, ofrecerá una actividad vinculada a la ganadería tradicional que se completará con un desayuno.

El cierre de la programación será a las 16.00 horas con el concierto gratuito de CEM - Chanson Early Music en la Torre de Obeso. El trío cántabro, integrado por Cristina Galán, Esteban Bolado y Manuel Galán, interpretará un repertorio basado en las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, los cánticos del Llibre Vermell de Montserrat y piezas del Barroco temprano español.

Según recoge Europa Press, todas las actividades son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa a través de la web jepnansa.wordpress.com.

Las Jornadas Europeas de Patrimonio están organizadas por Entre Valles y cuentan con la colaboración de la Fundación Camino Lebaniego --dependiente de la Consejería de Turismo--; la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte; Naturea Cantabria; la Cueva El Soplao; los ayuntamientos de Rionansa, Herrerías y Polaciones; la Junta Vecinal de Celis y la familia Fernández Cossio.