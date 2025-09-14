El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Paula García y Pablo Sotres, guías de la Mancomunidad del Nansa, ante uno de los menhires más interesantes de todo el conjunto. Vicente Cortabitarte

Los menhires de Sejos, un secreto asombroso

Ruta natural y patrimonial. Túmulos, estructuras circulares e hitos, algunos con grabados rupestres, forman un conjunto extraordinario en una zona de gran belleza paisajística

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

Polaciones

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Cantabria está llena de rincones de extraordinario atractivo que, en el verano, suelen estar repletos de turistas. Pero también cuenta con otros tesoros que, por ... sus características o ubicación, son muchísimo menos conocidos y que no por ello resultan menos interesantes para los visitantes que quieran huir de las aglomeraciones. Y su conocimiento y disfrute es especialmente recomendables para los propios cántabros que, en muchos casos, hasta desconocen su existencia a pesar de que son lugares ligados a su historia y orígenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

