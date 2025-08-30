El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de la ruta del Cares. E. C.

Reabre el tramo de la Ruta del Cares que pasa por Cabrales aunque con medidas de seguridad

Llevaba cerrada desde el pasado día 12 debido a los incendios forestales

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:44

El tramo asturiano de la Ruta del Cares, en el concejo de Cabrales, reabrirá parcialmente este sábado, 30 de agosto, tras permanecer cerrada desde el pasado día 12 por motivos de seguridad debido a los incendios forestales. Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), se habilitarán tres kilómetros del recorrido, desde Camarmeña hasta Los Collados, que estarán convenientemente señalizados y contarán con personal en la zona para informar a los visitantes sobre las recomendaciones de seguridad.

La apertura parcial se produce bajo la supervisión de la Guardería de Medio Natural, que mantiene un seguimiento activo de la zona ante posibles desprendimientos. Una vez habilitado este primer tramo, comenzará la revisión continua de las rocas a lo largo de todo el trazado con el objetivo de restablecer la transitabilidad completa de la ruta tan pronto como sea posible, garantizando en todo momento las condiciones de seguridad para senderistas y visitantes.

La Ruta del Cares, una de las más populares de los Picos de Europa, atraviesa un entorno de alta montaña frecuentado por miles de personas durante la temporada estival, lo que ha llevado a las autoridades a extremar las precauciones tras los últimos episodios de inestabilidad del terreno.

