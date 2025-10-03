Superar el cáncer en las 'Montañas de Vida' de Vega de Pas y Campoo

'Montañas de Vida' nació en 2023, cuando Yolanda Cerezo, Kica Echanove y la cántabra Sonia Saiz del Pozo, supervivientes del cáncer, se encontraron en ... Patagonia durante el reto Pelayo Vida y, tras una subida de más de dos mil metros de altitud, decidieron emprender un nuevo camino. Fundaron un año después esta asociación, junto a María Cebrián y Maite Pérez, convencidas de que este tipo de iniciativas, aunque fuera con menos dificultad, podían ayudar a otras pacientes. «No hace falta ser alpinista profesional. Muchas mujeres participan estando en tratamiento y nosotras hacemos esto en comunidad», explica Sonia Saiz.

La idea surgió de Yolanda Cerezo. «En su cabeza visualizó un proyecto en el que todo lo bueno que nos entregó la montaña podríamos compartirlo con otras mujeres que estén pasando por la enfermedad. Así, se podrían convertir esas salidas en fuente de recuperación física y emocional», añade Saiz, que cuenta que, en menos de dos años, han programado más de 20 excursiones. La mayor parte de la actividad se concentra en Madrid, aunque también salen a otros paisajes.

Saiz es la principal promotora del Equipo Norte, encargado de organizar rutas por Cantabria. Le acompañan en esta empresa Olga, Isabel, Marta, Sonia, Beatriz, Javier, Avelino y Jesús: «Son mi grupo de amigos, que me han acompañado en esta aventura... A muchas enfermas les da cosa participar en estas actividades solas, por lo que traen a parejas, hijos…».

Este fin de semana, 4 y 5 de octubre, tienen programada la segunda salida cántabra, que mañana, sábado, se centrará en recorrer parte del Sierra del Cordel desde Brañavieja. El plan del domingo es una ruta en Vega de Pas a través de la senda del Yera y el Ajan para ver las cascadas y comer por la zona.

«Tenemos unas cuantas sorpresas preparadas», adelanta. Han preparado bolsas deportivas con sobaos, quesadas, folletos de rutas y tiquets de descuento, cortesía de El Andral, Naturea y el Balneario de Puente Viesgo, empresas todas que apoyan la iniciativa.

Este encuentro es una de las dos salidas especiales que la agrupación solidaria ha organizado fuera de Madrid. La otra, en la Sierra de Gredos a principios de verano, se puede ver en un vídeo de Youtube de 'Montañas de Vida', que sirve como presentación de las actividades de senderismo llevadas a cabo por la asociación.

Invitación a las familias

Bajo la premisa de que caminar ayuda en el proceso oncológico, en torno a 200 personas se han sumado ya a sus rutas. La comunidad creada no solamente cuenta con enfermos en proceso de tratamiento, sino que también incluye, «con los brazos abiertos» a familiares y amigos con el fin de que estos se sientan más integrados en el grupo y rompan el tabú «de caminar con gente que no conocen». Para este fin de semana, hay 34 personas apuntadas (la actividad es gratuita), «y menos mal que hemos puesto tope máximo de asistentes», añade la promotora cántabra.

Por su labor e impacto con las víctimas de cáncer, la Revista Viajar les otorgó en diciembre el premio a la Mejor Iniciativa Solidaria. «Poco a poco el proyecto sigue creciendo con mucho trabajo, esfuerzo y sobre todo, ilusión». Y Saiz explica con sencillez la meta de todos, que en ningún caso «es correr hacia las cumbres, sino disfrutar del camino y rodearse de personas maravillosas».