Desde la izquierda (arriba), Sonia, Isabel, Javi y Marta; (abajo) Beatriz y Olga. DM

Superar el cáncer en las 'Montañas de Vida' de Vega de Pas y Campoo

Una asociación que organiza rutas de senderismo para enfermos oncológicos cubrirá este finde dos trayectos en Cantabria

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:57

Comenta

'Montañas de Vida' nació en 2023, cuando Yolanda Cerezo, Kica Echanove y la cántabra Sonia Saiz del Pozo, supervivientes del cáncer, se encontraron en ... Patagonia durante el reto Pelayo Vida y, tras una subida de más de dos mil metros de altitud, decidieron emprender un nuevo camino. Fundaron un año después esta asociación, junto a María Cebrián y Maite Pérez, convencidas de que este tipo de iniciativas, aunque fuera con menos dificultad, podían ayudar a otras pacientes. «No hace falta ser alpinista profesional. Muchas mujeres participan estando en tratamiento y nosotras hacemos esto en comunidad», explica Sonia Saiz.

