La marcha solidaria en Barcenillas comenzará a las 10.00 horas.. DM

Barcenillas acogerá una marcha solidaria el próximo 19 de octubre

La localidad del municipio de Cabuérniga pretende con esta carrera dar visibilidad a la fibrosis quística

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:56

La localidad de Barcenillas, en el municipio de Cabuérniga, acoge el domingo, 19 de octubre, una marcha solidaria para dar visibilidad a la fibrosis quística. Se han establecido dos modalidades, ambas partiendo de este pueblo, una de 7 kilómetros que sale a las 10.30 horas, para que puedan acudir tanto personas enfermas como familias completas, y otra de 15 kilómetros, que sale a las 10.00 horas. Según explica la presidenta de la Asociación de Fibrosis Quística de Cantabria, Blanca Ruiz, el objetivo de esta iniciativa es «dar visibilidad a esta enfermedad rara e invisible para crear conciencia y reivindicar la calidad de vida de las personas que la padecen». La marcha tendrá lugar en Barcenillas porque, además de que es el pueblo en el que reside Ruiz, «es una forma de descentralizar este tipo de eventos y que no ocurran todos en la capital de la región, porque Cantabria no es solo Santander». Además añade que, «los vecinos del pueblo, que son 90 en total, se implican mucho en la organización y el desarrollo del evento»

Esta cuarta edición de la marcha, que busca recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. «La fibrosis quística tiene dos problemas, que además de ser una enfermedad rara es invisible porque los que la padecemos estamos aparentemente sanos», apunta la presidenta de la asociación y señala que, sin embargo, ella ha pasado por un transplante bipulmonar y un cáncer. En este sentido, Ruiz dice que la investigación es lo más importante para mejorar la calidad de vida de las personas enfermas de fibrosis quística, «porque aunque existan medicamentos hay personas a las que no les hace efecto y solo queda el trasplante como opción».

La marcha contó en la anterior edición con 550 participantes, y en lo que va de periodo de inscripción son más de 100 los que ya se han apuntado. El plazo sigue abierto y el que quiera puede apuntarse a través de la web de la asociación. El objetivo de este tipo de iniciativas, subraya Ruiz, «es que no se deje de investigar la enfermedad y que además de las financiaciones privadas, contribuyan también las instituciones públicas». 

