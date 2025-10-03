Liébana acoge este sábado la Peña Prieta Sky Race

Vega de Liébana acoge este sábado a las 9.00 horas la salida de la Peña Prieta Sky Race. Esta carrera, con varias categorías, es ... un recorrido por una de las cumbres más altas de la Cordillera Cantábrica. Se trata de una ruta por senderos y caminos que atraviesan lugares de Cantabria increíbles, algunos casi desconocidos. Con los Picos de Europa como telón de fondo recorre senderos solitarios, rutas con grandes desniveles, lagos de montaña y parajes impresionantes.

El recorrido más exigente consta de 36 kilómetros y 2.600 metros de desnivel por una de las cumbres más altas de la cordillera cantábrica. Este itinerario recupera senderos como el del Castrejón, que estaba abandonada por la maleza. Prácticamente toda la ruta discurre por senderos y caminos.

Para los competidores en la categoría trail e inferiores hay establecido un recorrido de ocho kilómetros por zonas menos altas y 560 metros de desnivel. Pasarán por localidades que habitualmente no reciben muchas visitas como Pollayo y la pradería de Lerelagua. También se ha establecido un recorrido similar para anderines..

Los organizadores pretenden que esta nueva prueba, que el año pasado celebró su edición cero, ayude a dinamizar la localidad de Vega de Liébana y esperan que la carrera adquiera con el tiempo una proyección internacional. La entrega de premios está prevista para las 17.00 horas también en Vega de Liébana.