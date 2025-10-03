El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los atletas Borja Fernández y Alberto Hernando en la edición del año pasado de esta carrera. DM
DMontaña

Liébana acoge este sábado la Peña Prieta Sky Race

Los participantes en la máxima categoría de esta prueba recorrerán 36 kilómetros por una de las cumbres más altas de la Cordillera Cantábrica

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:20

Vega de Liébana acoge este sábado a las 9.00 horas la salida de la Peña Prieta Sky Race. Esta carrera, con varias categorías, es ... un recorrido por una de las cumbres más altas de la Cordillera Cantábrica. Se trata de una ruta por senderos y caminos que atraviesan lugares de Cantabria increíbles, algunos casi desconocidos. Con los Picos de Europa como telón de fondo recorre senderos solitarios, rutas con grandes desniveles, lagos de montaña y parajes impresionantes.

