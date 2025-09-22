Molledo se prepara para la primera edición del Trail Monte Canales

Nacho Cavia Molledo Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:11 Comenta Compartir

Molledo se prepara para la llegada de decenas de amantes de las carreras de montaña para participar el sábado 27 de septiembre en el primer Trail Monte Canales, una cita organizada por el Ayuntamiento y GedSports que ofrece dos modalidades, un recorrido de 21 kilómetros, con 1.180 metros de desnivel positivo en pura Naturaleza y una nueva modalidad de 12 kilómetros, con 500 metros de desnivel positivo, no competitiva. Como aseguran los organizadores, «una opción perfecta para quienes buscan disfrutar del paisaje, ponerse a prueba a su propio ritmo y vivir una experiencia increíble en un monte de ensueño, sin el cronómetro pisándote los talones».

Como ha explicado el alcalde anfitrión, Joaquín Villegas, «en la modalidad no competitiva el único objetivo es superarse a sí mismo, disfrutar de cada paso, del entorno y de la compañía de otros entusiastas». «El equilibrio perfecto entre reto y diversión». Una ocasión perfecta, ha apuntado, «para iniciarse en este deporte».

Reconoce que está volcado con una idea que tiene como objetivo, además de fomentar un deporte en auge, «promocionar de una forma sostenible la naturaleza virgen de nuestro monte municipal, uno de los mayores y más bonitos robledales de Cantabria, donde se puede respirar aire puro y disfrutar de paisajes únicos por lugares maravillosos».

Sin duda, las dos opciones están dirigidas a distintos atletas, la primera a los más preparados físicamente y «más competitivos» y la segunda para caminantes y andarines «con ganas de mejorar su forma física y conocer nuevas rutas».

Y todo ello impregnado por el sabor a tradición del pueblo que acoge ese reto, Silió. Tanto que la camiseta oficial es un guiño a la gran fiesta de La Vijanera, «una camiseta técnica única para todos los participantes, inspirada en los colores del Trapajero y del Danzarín Blanco de la mascarada de Silió.

Y para que nadie se vaya de vacío, una barbacoa al terminar, para comentar la carrera, los paisajes, «la aventura de conocer un monte inigualable».

Para cuantos van a llegar de otros parajes, la organización ha recordado que a apenas cuatro kilómetros de Silió, en Bárcena de Pie de Concha, hay un área de autocaravanas.

Con la organización colaboran la Junta Vecinal de Silió y las principales asociaciones de Silió, desde los Amigos de La Vijanera a los Mayeros y la Asociación Santa Marina.

Molledo, deportes y promoción

En junio ya recaló en Molledo la Cantabria Bike Race con alrededor de 400 ciclistas inscritos llegados de España y más allá de sus fronteras disfrutando de sus pistas naturales.