La odisea americana de Kilian Jornet

Alberto Aja Santander Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:50 Comenta Compartir

¿Quien en el mundo del deporte extremo no ha oído hablar nunca del ultraatleta Kilian Jornet? En los últimos años ha sido casi el único deportista de una disciplina minoritaria (Trail Running) que ha protagonizado entrevistas y reportajes en los medios de comunicación generalistas. Esa trascendencia viene dada por su inigualable palmarés deportivo; es el gran corredor de montaña, que ha dominado el panorama mundial desde su juventud, y además quien ha conseguido popularizar un deporte que ahora nos parece mucho más visible y común, pero que hace 10 o 15 años estaba todavía en franco desarrollo.

Como parte de su trayectoria deportiva, en los últimos años Kilian se ha embarcado en una serie de aventuras por todo el globo terráqueo, a cada cual más exigente y pintoresca. En el año 2020 ascendió el monte Everest desde el campo base y de una sola tirada, no una sino dos veces, sin oxigeno y sin ayudas adicionales. Posteriormente, en 2023, en un proyecto personal e intimista, recorrió sus Pirineos natales de oeste a este, sumando 177 cimas de más de 3000m en apenas 8 días. En 2024, en una actividad que asombró al mundo, Kilian recorrió todas -las 82- cimas de los Alpes de más de 4000m, en solo 19 días, una proeza difícilmente imaginable antes que él se la planteara.

En esta tónica, Kilian se encuentra ahora en los EE.UU, tratando de recorrer también sus cumbres más altas. Este proyecto denominado 'States of Elevation' trata de subir y unir, todas las cumbres del país de más de 14.000 pies -unos 4267m- y hacerlo por medios exclusivamente humanos; corriendo o en bicicleta para enlazar las cadenas montañosas.

Kilisn, durante la 8 etapa de su travesía, en las montañas Sangre de Cristo en el estado de Colorado, EE.UU Bajarme Salen/ Nick Danielson

Todo ello forma parte de una filosofía integral, de una manera de entender el deporte y la naturaleza. Para este atleta de las alturas, la conexión con los espacios que recorre a velocidades desconocidas para el común de los mortales, es tan importante como el objetivo final. Criado por sus padres en el Pirineo Catalán, Kilian ha alcanzado posiblemente ya su madurez física como deportista, pero su mentalidad inquieta y ética esforzada, le permite plantearse estos retos para deleite de quienes son conscientes de estar asistiendo a un episodio muy especial en la historia del deporte.

Desde DMontaña, seguiremos el desenlace de esta última aventura de Kilian puntualmente para trasladar a los lectores este apasionante reto.