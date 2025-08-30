El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El equipo, con Pablo Criado, entrenando en Val Veny. J. M. Muñoz/Scarpa
Entrenador de Trail

Pablo Criado: «El corredor de trail hoy ya es un auténtico especialista»

Alberto Aja

Alberto Aja

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Para el practicante de trail running, esa modalidad reciente o ya asentada, según se mire, de deporte en la montaña, el Ultra Trail del Mont ... Blanc o UTMB es una entelequia, un sueño, una meta en sí mismo. El evento es un conjunto de pruebas de carreras por montaña, en sus diversas categorías y modalidades, que se celebra todos los años a finales de agosto en la archifamosa localidad de Chamonix, en los Alpes Franceses. La cuna del alpinismo y meca de montañeros de todos los orígenes, se convierte así también en objeto de deseo para los 'trailrunners' de todo el mundo. Sobre todo porque acceder a participar no es nada fácil; se debe obtener un puntaje participando en carreras homologadas por toda la geografía terráquea y, además, superar el sorteo de plazas para forma parte de la competición. La ilusión que concita entre los participantes es solo comparable al marco donde se desarrolla: los prístinos paisajes alpinos de la villa de la Alta Saboya y su entorno, que hacen que correr allí sea un clímax permanente. El ultra atleta cántabro Pablo Criado (Santander, 1976) acumula un sinnúmero de gestas en su etapa deportiva y ahora ejerce como 'team manager' para España y entrenador del equipo joven de la marca Scarpa, una de las grandes empresas mundiales de calzado de montaña.

