Pablo Criado: «El corredor de trail hoy ya es un auténtico especialista»

Para el practicante de trail running, esa modalidad reciente o ya asentada, según se mire, de deporte en la montaña, el Ultra Trail del Mont ... Blanc o UTMB es una entelequia, un sueño, una meta en sí mismo. El evento es un conjunto de pruebas de carreras por montaña, en sus diversas categorías y modalidades, que se celebra todos los años a finales de agosto en la archifamosa localidad de Chamonix, en los Alpes Franceses. La cuna del alpinismo y meca de montañeros de todos los orígenes, se convierte así también en objeto de deseo para los 'trailrunners' de todo el mundo. Sobre todo porque acceder a participar no es nada fácil; se debe obtener un puntaje participando en carreras homologadas por toda la geografía terráquea y, además, superar el sorteo de plazas para forma parte de la competición. La ilusión que concita entre los participantes es solo comparable al marco donde se desarrolla: los prístinos paisajes alpinos de la villa de la Alta Saboya y su entorno, que hacen que correr allí sea un clímax permanente. El ultra atleta cántabro Pablo Criado (Santander, 1976) acumula un sinnúmero de gestas en su etapa deportiva y ahora ejerce como 'team manager' para España y entrenador del equipo joven de la marca Scarpa, una de las grandes empresas mundiales de calzado de montaña.

– ¿Cómo ha visto esta edición del UTMB? ¿Cuál es su valoración?

–En general, muy positiva. Cada vez es mayor el número de jóvenes que participa; hay más repercusión del trail. Este es el evento principal del año y veo que tanto para profesionales como para jóvenes esta carrera está afianzando el relevo generacional.

–Hace años era un gran atleta de ultratrail y ahora es entrenador del equipo Scarpa. ¿Cómo ha cambiado este deporte?

–Este deporte ha evolucionado tanto que ahora se ha hiperespecializado. Se apuesta por el profesionalismo, se corre más por terrenos muy difíciles y ha dado lugar a varias modalidades dentro del mismo deporte. Se podría hablar de casi siete variedades dentro de este mundillo. Desde carreras cortas y explosivas, hasta los recorridos más técnicos, pasando por la larga distancia. Antes aquí veías a gente del atletismo que venía a probar y divertirse; hoy el corredor de trail ha nacido ya en este entorno y es un auténtico especialista. Para mí es importante esto, que nadie venga rebotado, sino que ya las nuevas generaciones son nativas del trail, vienen de escuelas específicas para ello y se nota.

–¿Le gusta entrenar a jóvenes? ¿Qué cree que les aporta?

–Ahora para mí es un trabajo diferente; me motiva pensar en el desarrollo de los chicos. Tengo que buscar y percibir talento en los chavales, valorar su posibilidad de evolución y todo ello sin olvidarme de que disfruten de la montaña; no quiero dejar juguetes rotos. Ver la progresión de estos chavales en el equipo, de cómo entran a cómo salen, es fantástico.

–En lo deportivo, ¿está satisfecho? ¿Cómo han sido los resultados de su equipo?

–Sí, estoy muy contento. Ha sido una experiencia importante; la propia convivencia del equipo, las sensaciones en este entorno extraordinario y en carrera hemos tenido de todo; gente que no ha tenido su día, gente que se ha lesionado, gente que ha rendido bien e incluso quienes han plantado cara a deportistas de categorías superiores. Unos días se gana y otros se pierde, esto intento enseñarles, el disfrute de la actividad ante todo.

Ampliar Marcos Villamuera, en un tramo ascendente, animado por sus compañeros. J. M. Muñoz/Scarpa

–En su grupo tiene a Marcos Villamuera, cántabro de Los Corrales. ¿Cómo llega al equipo? Cual puede ser su proyección en un deporte tan exigente?

–La figura de Marcos llega al equipo al conocerlo yo de Cantabria, claro. Tiene unas increíbles cualidades y poco a poco ha ido dando sus pasos, subiendo de nivel y progresando. Dentro del equipo está por pleno derecho y seguro que su evolución será impresionante. Estoy contento por él, porque es un paisano mío, dentro del conjunto da la talla perfectamente y es una gran alegría. En esta ocasión se ha lesionado un poco, iba corriendo por terreno técnico y una mala pisada le ha dejado tocado el tobillo izquierdo, teniendo que abandonar. Es justo lo que ocurre en este deporte, un momento y te quedas fuera, pero no pasa nada. Volveremos.

–Para estos jóvenes atletas, ¿cuáles son las actuales referencias, deportivas y éticas? ¿Están más cerca o más lejos de la montaña que las anteriores generaciones?

–Con relación a los valores éticos, creo que todo es cuestión de educación. Toda esta generación de chavales está lejos de lo que es el alpinismo tradicional, pero esto está cambiando rápidamente y no es achacable al trail running. Podemos usar estas herramientas, deporte y la naturaleza como vía de educación y transmisión de valores.