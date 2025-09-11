El Soplao abre las inscripciones y una nueva modalidad

Aser Falagán Santander Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:41 Comenta Compartir

Los 10.000 de El Soplao ya preparan su edición de 2026, que se disputará el 23 de mayo y que tras regresar este año en cierto modo al formato original siguen creciendo en modalidades y repercusión. La prueba, que ya ha abierto su plazo de inscripción, llega además con una gran novedad: la puesta en marcha de una nueva distancia en bicicleta: 70 kilómetros en ruta con salida y meta en Cabezón de la Sal y un circuito que incluirá los ascensos a El Moral y Negreo.

En cuanto a las inscripciones, ya se pueden formalizar en casi todas las categorías a través de la propia web de la prueba (www.diezmildelsoplao.com), en todos los casos con un significativo descuento para todos aquellos que confirmen su presencia antes de l 31 de diciembre, si bien no se cerrará el plazo en esa fecha. Ya en otras ediciones ha sido necesario establecer un cupo ante la gran cantidad de deportistas interesados en participar en la prueba.

En cuanto a la dinámica de la competición y sus diferentes categorías, volverá a dividirse en 2026 entre las modalidades a pie y ciclistas. En el primer caso, la ultramaratón (110 y 75 kilómetros), la maratón (48), ruta a pie (48 y 40), speed trail (21) y rutas adaptadas (10 y 28 kilómetros). En cuanto a la modalidad ciclista, el año que viene habrá cuatro clasificaciones, puesto que a las de Gravel (110 kilómetros), bicicleta eléctrica (también 110) y de montaña (110 y 150) se añadirá esta nueva distancia de 70 kilómetros con el objetivo, según explica la organización, «de que todos aquellos aficionados al deporte del pedal puedan disfrutar de su particular experiencia en el Infierno Cántabro».

Los menores que ya cuenten con 16 años cumplidos el día de la prueba podrán inscribirse en esta nueva distancia, en la que no se permiten deportistas de menor edad. A diferencia del resto de competiciones, ya veteranas, las inscripciones para esta nueva distancia no se abrirán hasta mañana, viernes 12.

«Accesible a más gente»

«En los últimos años hemos percibido que existen muchos aficionados a la bicicleta a quienes cada vez les cuesta más completar pruebas tan duras y exigentes como la nuestra, que cuenta con más de cinco mil metros de desnivel acumulado. Está al alcance de muy pocos», explica Jesús Maestegui, director de Los 10.000 de El Soplao.

«Queremos que la experiencia de vivir El Soplao desde dentro pueda ser accesible para más gente, especialmente para muchos menores de edad que llevaban años reclamando que les permitiéramos participar –reflexiona Maestegui–. Nuestra prueba siempre ha sido una marcha no competitiva, en la que uno solo compite contra sí mismo. Se trata de que cada persona tenga su propia historia en el Infierno Cántabro y de ir fomentando la cantera en el deporte».