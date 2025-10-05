Víctor García y Mayka Bueno ganadores en la exigente Peña Prieta Sky Race La jornada se completó con la Peña Prieta Trail y una marcha popular sobre un recorrido de 8 kilómetros.

Pedro Álvarez Potes Domingo, 5 de octubre 2025, 21:10

El municipio lebaniego de Vega de Liébana fue escenario ayer de la primera edición de Peña Prieta Sky Race, gran premio Camino Lebaniego, una nueva y exigente prueba atlética de 36 kilómetros, con 2.800 metros de desnivel positivo y una altura máxima en el pico de Peña Prieta (2.539 metros). La carrera discurrió por parajes espectaculares de la Cordillera Cantábrica, en un entorno único, con los Picos de Europa como telón de fondo, y fue ganada en la categoría masculina por el campurriano Víctor García, que invirtió un tiempo de 03:51:57, y en la femenina por Mayka Bueno, que completó el recorrido en 05:24:44.

Los 80 atletas participantes iniciaron la prueba a las 09:00 horas desde la plaza de La Vega, capitalidad del municipio. Los corredores ascendieron hasta las localidades de Pollayo y Barrio, para pasar después al pueblo de Ledantes, desde donde comenzó el ascenso más fuerte, desde Castrejón, para alcanzar el Puerto de Riofrío y ascender a la cumbre de Peña Prieta. El descenso llevó a los participantes a atravesar los collados de Casanzo y de Cienpastores, antes de afrontar el último tramo hasta la meta en La Vega, pasando previamente por la localidad de Señas.

En la Peña Prieta Sky Race, en categoría absoluta masculina, tras el ganador entraron en meta Borja Fernández (03:56:14), Raúl Bravo (04:09:21), Joaquín Zamora (04:37:48) y, en quinta posición, Juan Francisco Pérez (04:41:57).

En la categoría absoluta femenina, después de Mayka Bueno, entraron Susana Chamorro (05:28:30), Sandra Carrancio (05:41:02), Beatriz González (05:48:44) y, en quinta posición, María Fernández (05:56:00).

El primer clasificado promesa masculino fue Alejo Redondo (05:25:35); el primer sénior masculino, Víctor García (03:51:57); el primer veterano A, Borja Fernández (03:56:14); el primer veterano B, Juan Francisco Pérez (04:42:05), y el primer veterano C, Avelino Flecha (05:56:37).

La primera sénior femenina fue Susana Chamorro (05:28:30); la primera veterana A, Mayka Bueno (05:24:44), y la primera veterana B, Mertxe Gutiérrez (06:37:48). En el tramo cronometrado de Ledantes a la cima de Peña Prieta, los más rápidos fueron Víctor García y Susana Chamorro. Los primeros lebaniegos en la prueba fueron Joaquín Zamora y Edurne Ibáñez.

Los tres primeros clasificados de la prueba recibieron trofeo y un cheque por importe de 200, 100 y 50 euros, respectivamente. El ganador de la Peña Prieta Sky Race, Víctor García, manifestó que «el recorrido ha sido duro, pero precioso, por un entorno con una subida espectacular y una bajada muy larga, que sin duda repetiré el próximo año si puedo». Mayka Bueno, ganadora en categoría femenina, reconoció al finalizar la carrera que «la prueba me ha encantado. Es espectacular y muy técnica, donde se mezclan pistas y senderos y se corre muy bien. Estoy muy contenta con la victoria».

Mayka Bueno, camino de Peña Prieta; primeros clasificados en categoría masculina y femenina, y dos de los participantes durante la dura ascensión a la cumbre de Peña Prieta Pedro Alvarez

También se disputó la Peña Prieta Trail, de 8 kilómetros de recorrido circular, con 25 participantes. En categoría absoluta masculina fue ganada por Beltrán Fernández (00:41:56), seguido de José Ángel Vela (00:46:32) y Ángel Gómez (00:46:49). En categoría femenina venció Ana de Pablo (00:54:51), seguida de Patricia García (00:56:14) y Ana Cristina Portillo (00:56:45).

En categoría cadete el ganador fue Raúl Mihai Mrejuica (00:52:52); en júnior, Ángel Gómez (00:46:49); en juvenil, Beltrán Fernández (00:41:56), y en promesa, Ander Pelayo (00:54:42). Los primeros lebaniegos fueron José Ángel Vela y Ana Cristina Portillo. En la marcha no competitiva, realizada sobre el mismo recorrido y con 50 participantes, los primeros en cruzar la meta fueron Enrique Revuelta y Miriam Hernández.

Los premios fueron entregados por Gregorio Alonso, alcalde de Vega de Liébana; Pedro Vejo, concejal e integrante de Protección Civil; Juan Pérez, presidente de la Federación Cántabra de Montaña, e Irene Díaz, gerente del Grupo de Acción Local Liébana.

La Peña Prieta Sky Race estuvo organizada por el Ayuntamiento de Vega de Liébana, la Asociación Torre Cerredo y Kaliza, contando con la colaboración de la Fundación Camino Lebaniego, el Grupo de Acción Local Liébana y la Federación Cántabra de Montaña, así como de voluntarios, Protección Civil, Bomberos del 112, GREIM (con apoyo de helicóptero) y Cruz Roja, entre otros.