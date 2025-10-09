Antonio Orozco acerca este sábado a Santander 'La gira de mi vida'

Antonio Orozco acerca este sábado a Santander (21.00 horas, Palacio de Deportes) 'La gira de mi vida', un tour que supone el regreso a ... los escenarios para celebrar los 25 años de su carrera profesional. Las entradas están disponibles en las páginas webs oficiales de Antonio Orozco y el Grupo Clipper's.

En la gira, el cantante combinará sus grandes éxitos con las canciones de su próximo álbum, que se lanzará antes de que acabe el año. El primer adelanto de este disco es el sencillo 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti'.

Antonio Orozco detuvo sus actividades profesionales y giras, principalmente debido a un diagnóstico de estrés agudo. El cese se produjo tras alcanzar un punto de saturación física y mental después de haber completado más de una década de giras ininterrumpidas. En este tiempo, ha compuesto nuevos temas y ha publicado el libro 'Inevitablemente yo'