Antonio Orozco durante el concierto celebrado este verano en Mérida. DM
DMúsica

Antonio Orozco acerca este sábado a Santander 'La gira de mi vida'

El artista regresa a los escenarios para celebrar los 25 años de su carrera profesional

DMúsica *

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:57

Antonio Orozco acerca este sábado a Santander (21.00 horas, Palacio de Deportes) 'La gira de mi vida', un tour que supone el regreso a ... los escenarios para celebrar los 25 años de su carrera profesional. Las entradas están disponibles en las páginas webs oficiales de Antonio Orozco y el Grupo Clipper's.

