La artista cántabra Dabelha clausura esta semana el ciclo de conciertos 'Excéntricos'

Guillermo Balbona Santander Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

«Hipnótico, orgánico, mágico». Con estas palabras define Dabelha el concierto que ofrecerá el próximo jueves, a las 19.30 horas, en Casyc UP integrado en la programación del ciclo' Excéntricos', una iniciativa organizada por la Fundación Santander Creativa. Esta cita clausura la agenda tras varios meses celebrando «el talento de artistas poco convencionales pero con una identidad propia y alejada de los circuitos habituales». Acompañada por Pedro Buisán a la guitarra, la violinista Alegría Loayza y la danza de la coreógrafa Irati Pineda, Dabelha compartirá un espectáculo «vivo» y «ceremonial» cuyas entradas se pueden comprar en esta web www.unientradas.es y en la taquilla del Casyc, abierta dos horas antes del inicio de las actividades que acoge el espacio.

Dabelha es una cantante, compositora y productora de Torrelavega que irrumpió en la escena musical en 2024 con su álbum 'Sophia: un paso de luz'; un trabajo donde desarrolla un concepto que ella misma denomina 'solar emo' fusionando elementos del bedroom pop (composiciones creadas desde una habitación), la electrónica orgánica y la música sinfónica. El disco se articula «en secciones temáticas que exploran nuestras emociones más terrenales pero también la espiritualidad y la abstracción».

Esta creadora ha sido reconocida en publicaciones especializadas por su propuesta sonora innovadora, su imaginario hipernaturalista y su capacidad de conectar lo íntimo y lo trascendental en directo. Estudió fotografía de moda y debutó como artista y productora en Madrid, aunque actualmente hace canciones desde el monte en Cantabria. Autodidacta y sin formación académica, comenzó a crear música de manera intuitiva en 2019. En 2022 publicó su primera producción, 'Gravity', una balada densa y atmosférica que marcó su punto de partida. Ya trabaja en su próximo disco: Phlora (2026).

Iván Gómez (El Señor Gómez) ha creado la propuesta gráfica de esta edición del ciclo inspirándose en las plantas silvestres que suele encontrar mientras pasea por el campo.